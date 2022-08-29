ضربوه وصوبوا البنادق نحوه وهددوا زوجته.. لصوص يسرقون منزل أوباميانغ لاعب برشلونة

اقتحم لصوص مقنعون منزل الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم برشلونة بهدف سرقته، فجر اليوم الاثنين، كما اعتدوا بالضرب على اللاعب وأفراد أسرته.

ووقعت الحادثة في منزل أوبا في بلدية كاستيلديفيلس، عندما كان اللاعب وأقاربه في المنزل.

وحسب صحيفة "إلباييس" (El Pais) الإسبانية، دخل اللصوص عبر الحديقة إلى المنزل، وصوبوا البنادق على النجم الغابوني وضربوه وهددوا زوجته.

وأجبر اللصوص الأسرة على فتح الخزنة، قبل أن يفروا بسيارة إلى وجهة مجهولة.

وتقول أليشا بيهيج -زوجة أوباميانغ- إنها أبلغت الشرطة الكتالونية، التي لا تزال تحاول التعرف على المهاجمين وتحديد مكانهم.

سرقة منازل لاعبي كرة قدم

وأوباميانغ ليس اللاعب الوحيد الذي تعرض للسرقة في الآونة الأخيرة.

إذ حدث الشيء نفسه في وقت سابق من هذا الموسم لسامو كاستيليغو، الذي تعرض منزله للسطو بينما كان هو وعائلته في ميستايا يوم ظهوره الأول مع نادي فالنسيا.

واعتاد اللصوص على دخول منازل لاعبي كرة القدم عندما يكونون خارج المنزل أو يلعبون المباريات.

لهذا السبب، نصح فريق فالنسيا لاعبيه بتعزيز أمنهم واتخاذ المزيد من الاحتياطات عندما يشاركون في المباريات.