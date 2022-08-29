حادثة مثيرة أخرى بطلها بالوتيلي.. شجار مع مدرب فريقه التركي

تدخّل لاعبو فريق أضنه دمير سبورت للفصل بين المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي ومواطنه مدرب الفريق فينشينسو مونتيلا، ولولا وجود اللاعبين لوصل الشجار إلى تضارب بين الرجلين.

ورغم فوز فريق بالوتيلي ومونتيلا بهدف نظيف على فريق عمراني سبور في الدوري التركي، غير أن بالوتيلي وجّه كلاما -حسب الفيديو- أغضب مونتيلا، ودفع الرجلين إلى هذا الشجار.

Balotelli – Montella Kavgası pic.twitter.com/TbIpNANNDc — Lord Sinov (@balotellivekil) August 27, 2022

وهذه ليست حادثة الشجار الأولى لبالوتيلي لاعب ليفربول ومانشستر سيتي ومرسيليا السابق، إذ يتذكر عشاق الساحرة المستديرة شجاره الشهير مع مواطنه روبرتو مانشيني الذي كان يدرب "السيتيزنز" في ذلك الوقت، الأمر الذي دفع مانشيني حينئذ إلى إخراجه من المباراة.

يذكر أن بالوتيلي (32 عاما) استعاد مستواه في تركيا، وسجل بقميص أضنه سبورت 19 هدفا هذا الموسم، وهذه ثاني أفضل حصيلة تهديفية في مسيرته بعد أن سجل 24 هدفا بقميص فريق نيس الفرنسي في موسم 2017-2018.