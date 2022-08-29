أنقذ النجم الفرنسي كريم بنزيمة نادي ريال مدريد من التعثر أمام مضيفه إسبانيول، ومنح 3 نقاط للنادي الملكي الذي يواصل انطلاقته المثالية في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وضمن منافسات المرحلة الثالثة من الليغا، دخل ريال مدريد المباراة بقوة وحقق التقدم بفضل البرزيلي فينيسيوس جونيور، بعد تمريرة مميزة من الفرنسي أورلين تشاوميني في الدقيقة 12.

وعاد إسبانيول للمباراة بهدف التعادل بأقدام خوسيلو في الدقيقة 43، وهو الهدف الذي شجعه على التقدم باتجاه الهجوم وخلق فرص خطيرة على مرمى ريال مدريد في الشوط الثاني.

وفي وقت كانت فيه المباراة تتجه نحو التعادل، خطف كريم بنزيمة هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 87، مفتتحا رصيده من الأهداف في الموسم الحالي لليغا.

كريم بنزيمة أفضل من ارتدى رقم 9 في الوقت الحالي#ريال_مدريد #كريم_بنزيمة pic.twitter.com/UxhR2qH7ri — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 28, 2022

واستغل بنزيمة طرد حارس إسبانيول بنجامين ليكومبت في الوقت البديل من الضائع للمباراة، ووضع الكرة في شباك اللاعب ليناردي كابريرا الذي اضطر للوقوف في المرمى بسبب استكمال إسبانيول التبديلات المتاحة، وعدم قدرة المدرب على تعويض الحارس المطرود.

وحقق ريال مدريد العلامة الكاملة بفوزه الثالث على التوالي، ليتقاسم الصدارة مع ريال بيتيس برصيد 9 نقاط.

ويستقبل ريال مدريد نادي ريال بيتيس يوم السبت المقبل في لمعب سانتياغو برنابيو، في قمة مباريات المرحلة الرابعة من الليغا.