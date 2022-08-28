نظارة يان سومر وسر الرقم القياسي أمام بايرن ميونخ

تصدر اسم الحارس يان سومر المنصات العالمية بعد تألقه أمس أمام بايرن ميونخ، وحقق الحارس السويسري رقما قياسيا في أعلى عدد تصديات بمباراة واحدة في الدوري الألماني.

وانتهت مباراة بروسيا مونشنغلادباخ ومضيفه بايرن ميونخ بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث لم يتمكن هجوم بايرن ميونخ من تخطي عقبة الحارس السويسري الذي تألق طوال المباراة.

An incredible performance from @YannSommer1 🙌 👏@Borussia_en's keeper breaking #Bundesliga records with this display 🛡. How many stops do you make it? 🤔 pic.twitter.com/WYb0VfAOmU — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) August 27, 2022

وحسب موقع أوبتا الإحصائي، حقق سومر رقما قياسيا كأعلى حارس يحقق تصديات في مباراة واحدة بـ19 تصديا، حيث كان الرقم القياسي السابق مسجلا للحارس الألماني لنادي هيرتا برلين ألكسندر شولو في يناير/كانون الثاني 2022 بـ14 تصديا، وكان أمام بايرن ميونخ كذلك.

وأفاد موقع هوسكورد الإحصائي بأن يان سومر هو أول حارس مرمى يحصل على تقييم 10/10 في مباراة بالدوري الألماني منذ السويسري ماروين هيتز في عام 2015.

19 – نجح يان سومر حارس مونشنغلادباخ في التصدي لـ19 تسديدة في مباراة واحدة أمام بايرن ميونخ، محطّماً الرقم القياسي السابق والذي كان بحوزة أليكساندر شفولو (14) أمام بايرن ميونخ كذلك في يناير 2022 (منذ بداية جمع الإحصائيات). https://t.co/mF5FTajXzC — OptaArabi (@OptaArabi) August 27, 2022

إشادة واسعة بحارس مونشنغلادباخ

ونال الحارس إشادات واسعة بعد تألقه حيث احتفى به ناديه، وكتب عبر حسابه على تويتر "يستحق يان سومر نقطة التعادل، من فضلك يا بايرن ميونخ توقف عن التسديد".

وشارك حساب النادي أرقام الحارس القياسية التي حققها في تلك المباراة ولقطاته المميزة، كما احتفى به حساب الدوري الألماني الرسمي على تويتر.

🔟 Yann Sommer is the first goalkeeper to garner a perfect WhoScored 10 rating in a Bundesliga match since Marwin Hitz in 2015 #FCBBMG — WhoScored.com (@WhoScored) August 27, 2022

تدريبات خاصة ليان سومر

وأعاد تألق سومر التذكير بأدائه المبهر خلال كأس أمم أوروبا (يورو 2020) حين قاد منتخب بلاده للوصول إلى ربع النهائي، وظهر حينها بنظارة خاصة خلال تدريبات المنتخب.

ووفقا لتقارير صحفية خضع سومر وزملاؤه من حراس المنتخب السويسري لتدريبات خاصة باستخدام نظارات خاصة طوّرتها شركة "فيجن آب" (VisionUp) اليابانية.

ووفقا للشركة اليابانية فإن النظارات تعمل على تحفيز الدماغ وتحسين الرؤية، وتقوم النظارة بحجب الرؤية جزئيا وتسمح بمرور صور على فترات متقطعة بشكل أشبه بالوميض، وفقا للحارس السويسري الذي أوضح في تصريحات سابقة أن النظارة يمكن التحكم فيها لتحديد سرعة "الوميض" بشكل يسمح بـ"تسريع سرعة رد الفعل".

وقال سومر "أهتم كثيرا بما يحدث في الرياضات الأخرى وأحاول أن أجد أشياء جديدة هناك"، في إشارة إلى استفادته من التقنية التي تم اختبارها في عدد من الرياضات ومن بينها كرة السلة.

ويلعب سومر لنادي بوروسيا مونشنغلادباخ منذ 2014، وخاض أول مباراة دولية مع منتخب سويسرا في 2012، ومنذ ذلك الوقت ظهر في 74 مباراة مع منتخب بلاده وكان من أبرز المساهمين في الوصول إلى ربع نهائي يورو 2020 والتأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر، بعد تصدر مجموعة في التصفيات ضمت منتخب إيطاليا.