نظارة يان سومر وسر الرقم القياسي أمام بايرن ميونخ

تصدر اسم الحارس يان سومر المنصات العالمية بعد تألقه أمس أمام بايرن ميونخ، وحقق الحارس السويسري رقما قياسيا في أعلى عدد تصديات بمباراة واحدة في الدوري الألماني.

وانتهت مباراة بروسيا مونشنغلادباخ ومضيفه بايرن ميونخ بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث لم يتمكن هجوم بايرن ميونخ من تخطي عقبة الحارس السويسري الذي تألق طوال المباراة.

An incredible performance from @YannSommer1 🙌 👏@Borussia_en's keeper breaking #Bundesliga records with this display 🛡. How many stops do you make it? 🤔 pic.twitter.com/WYb0VfAOmU

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) August 27, 2022