لفت رئيس نادي برشلونة الأنظار خلال مباراة فريقه أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني اليوم الأحد، وظهر مصابا على مستوى العين، وهو ما أثار تساؤلات عن سبب الإصابة.

وكان لابورتا إلى جانب الظاهرة رونالدو مالك نادي بلد الوليد في المنصة الشرفية قبل بداية مباراة برشلونة أمام ضيفه بلد الوليد ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وظهرت آثار إصابة قرب عين لابورتا وانتفاخا لفت أنظار المتابعين وأثار تساؤلات عبر مواقع التواصل حول أسباب الإصابة وخلفياتها.

ووفقا لتقارير إسبانية، أكد نادي برشلونة أن الإصابة كانت بسبب "حادث منزلي" من دون تفاصيل إضافية حول ملابساتها.

وبعيدا عن ظروف الإصابة وملابساتها، استغل عدد من مشجعي برشلونة الفرصة لمشاركة تعليقات طريفة، فبرر بعضهم الإصابة بسبب شجار مع رئيس الرابطة الإسبانية لكرة القدم خافيير تيباس بسبب ملف تسجيل اللاعبين الجدد.

ويبذل لابورتا مع مجلس إدارة برشلونة جهودا كبيرة خلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية التي تغلق أبوابها في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل، ويسعى لاستكمال صفقات الفريق وحسم مصير اللاعبين الذين لا يرغب المدرب تشافي هيرنانديز في الاعتماد عليهم.