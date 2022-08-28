واصل النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي مع فريقه برشلونة، ليقوده للفوز 4-صفر على ضيفه بلد الوليد اليوم الأحد، في المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأمام ما يقرب من 80 ألف متفرج يتقدمهم رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا، والنجم البرازيلي رونالدو نجم برشلونة وريال مدريد السابق والرئيس

الحالي لنادي بلد الوليد؛ كان ليفاندوفسكي على موعد جديد مع التألق.

وافتتح ليفاندوفسكي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 24، قبل أن يضيف بيدري الهدف الثاني في الدقيقة 43، ليعود نجم منتخب بولندا للتسجيل من جديد بإحرازه الهدف الثالث لأصحاب الأرض بطريقة مميزة في الدقيقة 65، مسجلا أول ثنائية له على ملعب كامب نو.

واختتم سيرجي روبيرتو مهرجان أهداف برشلونة في اللقاء، عقب إحرازه الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، بعد متابعته تسديدة من ليفاندوفسكي ارتدت من العارضة.

كان ليفاندوفسكي -الذي انضم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لبرشلونة قادما من بايرن ميونخ الألماني- أحرز ثنائية أخرى في فوز فريقه 4-1 على مضيفه ريال سوسييداد في المرحلة الماضية من المسابقة.

بتلك الثنائية، رفع ليفاندوفسكي رصيده التهديفي في موسمه الأول بالدوري الإسباني إلى 4 أهداف، ليتقاسم صدارة ترتيب هدافي البطولة هذا الموسم مع بورخا إيغليسياس لاعب ريال بيتيس.

وارتفع رصيد برشلونة -الذي حقق فوزه الأول في المسابقة هذا الموسم في معقله كامب نو- إلى 7 نقاط، ليتقدم إلى المركز الثاني مؤقتا في جدول ترتيب البطولة. في المقابل، توقف رصيد بلد الوليد عند نقطة واحدة، ليظل في المركز 19 قبل الأخير.