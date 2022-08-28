ليفاندوفكسي يبدع بهدف مميز ويقود برشلونة لفوز كبير في الدوري الإسباني
واصل النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي مع فريقه برشلونة، ليقوده للفوز 4-صفر على ضيفه بلد الوليد اليوم الأحد، في المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وأمام ما يقرب من 80 ألف متفرج يتقدمهم رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا، والنجم البرازيلي رونالدو نجم برشلونة وريال مدريد السابق والرئيس
الحالي لنادي بلد الوليد؛ كان ليفاندوفسكي على موعد جديد مع التألق.
ليفا لا يخطئ الشباك#الدوري_الاسباني #برشلونه_بلدالوليد pic.twitter.com/RjL1y1wibz
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 28, 2022
وافتتح ليفاندوفسكي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 24، قبل أن يضيف بيدري الهدف الثاني في الدقيقة 43، ليعود نجم منتخب بولندا للتسجيل من جديد بإحرازه الهدف الثالث لأصحاب الأرض بطريقة مميزة في الدقيقة 65، مسجلا أول ثنائية له على ملعب كامب نو.
روبرت ليفاندوفسكي يطرب جماهير برشلونة بهدف ثالث#الدوري_الاسباني #برشلونة_بلد_الوليد pic.twitter.com/dqjCdlWvPe
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 28, 2022
واختتم سيرجي روبيرتو مهرجان أهداف برشلونة في اللقاء، عقب إحرازه الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، بعد متابعته تسديدة من ليفاندوفسكي ارتدت من العارضة.
كان ليفاندوفسكي -الذي انضم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لبرشلونة قادما من بايرن ميونخ الألماني- أحرز ثنائية أخرى في فوز فريقه 4-1 على مضيفه ريال سوسييداد في المرحلة الماضية من المسابقة.
📺😍 ملخص رباعية "برشلونة" @fcbarcelona_ara في مرمى "بلد الوليد"#BarçaRealValladolid 4-0 pic.twitter.com/2geXn2JOaD
— LaLiga (@LaLigaArab) August 28, 2022
بتلك الثنائية، رفع ليفاندوفسكي رصيده التهديفي في موسمه الأول بالدوري الإسباني إلى 4 أهداف، ليتقاسم صدارة ترتيب هدافي البطولة هذا الموسم مع بورخا إيغليسياس لاعب ريال بيتيس.
وارتفع رصيد برشلونة -الذي حقق فوزه الأول في المسابقة هذا الموسم في معقله كامب نو- إلى 7 نقاط، ليتقدم إلى المركز الثاني مؤقتا في جدول ترتيب البطولة. في المقابل، توقف رصيد بلد الوليد عند نقطة واحدة، ليظل في المركز 19 قبل الأخير.