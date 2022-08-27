انتفض نادي ليفربول وسحق بورنموث 9-صفر في أول فوز لفريق المدرب يورغن كلوب بعد التعثر في الجولات الثلاث الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز، في حين قلب مانشستر سيتي تأخره أمام كريستال بالاس بهدفين إلى فوز 4-2 بفضل تألق المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند.

وكانت المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي انطلقت اليوم السبت، فرصة لنادي ليفربول من أجل إزالة الشكوك حين استضاف بورنموث وتفوق عليه بنتيجة كبيرة حسم بها أول فوز له في المسابقة خلال هذا الموسم، بعد خسارة وتعادلين في الجولات الثلاث الأولى.

وسجل كل من البرازيلي روبرتو فيرمينيو وزميله لويس دياز ثنائية، وجاءت بقية الأهداف بتوقيع هارفي إيليوت، وألكسندر أرنولد، وفيرجيل فان دايك، وكريس ميفام (في شباكه)، وفابيو كارفالهو.

ورفع ليفربول رصيده إلى 5 نقاط ليرتقي إلى المركز الثامن مؤقتا في انتظار استكمال مباريات المرحلة.

وعلى ملعب الاتحاد، قدم الهداف إرلينغ هالاند أداء مميزا وسجل ثلاثية منحت مانشستر سيتي الفوز على كريستال بالاس 4-2.

وتقدم كريستال بالاس بشكل مفاجئ بهدفين في الشوط الأول من جون ستونز (في شباك فريقه) ويواخيم إندرسن، وفي الشوط الثاني انتفض مانشستر سيتي بداية عبر البرتغالي برناردو سيلفا، قبل أن يحرز هالاند ثلاثية، هي الأولى له في الموسم الحالي، ورفع رصيده إلى 6 أهداف منفردا بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز إلى غاية الآن.

ورفع مانشستر سيتي -حامل اللقب- رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر، والذي حقق فوزه الرابع على التوالي وهزم ضيفه فولهام 2-1.

وكان مانشستر يونايتد افتتح مباريات المرحلة الرابعة بالفوز على مضيفه ساوثامبتون بهدف وحيد سجله البرتغالي برونو فيرنانديز في الشوط الثاني.

ووضع يونايتد حدا لخسارته في 7 مباريات متتالية خارج أرضه منذ الموسم الماضي وتقدم إلى المركز السادس مؤقتا من 4 مباريات.

وشهدت المباريات الأخرى فوز تشلسي على ليستر سيتي 2-1، وبرايتون على ليدز 1- صفر، وتعادل برنتفورد مع إيفرتون 1-1.