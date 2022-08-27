جدول مباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم السبت جدول مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

وتشهد منافسات دور المجموعات مواجهة بين النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الإسباني وفريقه السابق بايرن ميونخ الألماني في 13 سبتمبر/أيلول القادم، كما تشهد مواجهة النجم النرويجي إرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني، في اليوم التالي.

أما ريال مدريد الإسباني فيستهل مشوار الدفاع عن لقب دوري الأبطال بمواجهة سلتيك الأسكتلندي في السادس من سبتمبر/أيلول المقبل.

وستكون المواجهة الأبرز خلال الجولة الأولى بين باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي على ملعب "حديقة الأمراء" في باريس.

وفي السابع من سبتمبر/أيلول المقبل، يحل ليفربول الإنجليزي -وصيف بطل الموسم الماضي- ضيفا على نابولي الإيطالي.

وفي ما يلي جدول مباريات دور المجموعات بدوري الأبطال:

الجولة الأولى

الثلاثاء 6 سبتمبر/أيلول 2022:

دينامو زغرب الكرواتي – تشلسي الإنجليزي

دورتموند الألماني – كوبنهاغن الدانماركي

سالسبورغ النمساوي – ميلان الإيطالي

سلتيك الأسكتلندي – ريال مدريد الإسباني

لايبزيغ الألماني – شاختار دونتسك الأوكراني

إشبيلية الإسباني- مانشستر سيتي الإنجليزي

باريس سان جيرمان الفرنسي – يوفنتوس الإيطالي

بنفيكا البرتغالي – ماكابي حيفا

الأربعاء 7 سبتمبر/أيلول

أياكس الهولندي – رينجرز الأسكتلندي

فرانكفورت الألماني – سبورتنغ البرتغالي

نابولي الإيطالي – ليفربول الإنجليزي

أتلتيكو مدريد الإسباني – بورتو البرتغالي

كلوب بروج البلجيكي – ليفركوزن الألماني

برشلونة – بلزن التشيكي

إنتر ميلان الإيطالي – بايرن ميونخ الألماني

توتنهام الإنجليزي – مارسيليا الفرنسي

الجولة الثانية

الثلاثاء 13 سبتمبر/أيلول

بلزن – إنتر ميلان

سبورتينغ – توتنهام

ليفربول – أياكس

رينجرز – نابولي

بورتو – كلوب بروج

ليفركوزن – أتلتيكو مدريد

بايرن ميونخ – برشلونة

مارسيليا – فرانطفورت

الأربعاء 14 سبتمبر/أيلول

ميلان – دينامو زغرب

شاختار – سلتيك

تشلسي – سالسبورغ

ريال مدريد – لايبزيغ

مانشستر سيتي – دورتموند

كوبنهاغن – إشبيلية

يوفنتوس – بنفيكا

ماكابي حيفا – باريس سان جيرمان

الجولة الثالثة

الثلاثاء 4 أكتوبر/تشرين الأول

بايرن ميونخ – بلزن

مارسيليا – سبورتنغ

ليفربول – رينجرز

أياكس نابولي

بورتو – ليفركوزن

كلوب بروج – أتلتيكو

إنتر – برشلونة

فرانكفورت – توتنهام

الأربعاء 5 أكتوبر/تشرين الأول

سالسبورغ – دينامو زغرب

لايبزيغ – سلتيك

تشلسي – ميلان

ريال مدريد – شاختار

مانشستر سيتي – كوبنهاغن

إشبيلية – دورتموند

يوفنتوس – ماكابي حيفا

بنفيكا – باريس سان جيرمان

الجولة الرابعة

الثلاثاء 11 أكتوبر/تشرين الأول

كوبنهاغن – مانشستر سيتي

ماكابي حيفا – يوفنتوس

دينامو زغرب – سالسبورغ

ميلان – تشلسي

شاختار – ريال مدريد

سلتيك – لايبزيغ

دورتموند – إشبيلية

باريس – بنفيكا

الأربعاء 12 أكتوبر/تشرين الأول

نابولي – أياكس

أتلتيكو – كلوب بورج

رينجرز – ليفربول

ليفركوزن – بورتو

برشلونة – إنتر ميلان

بلزن – بايرن ميونخ

توتنهام – فرانكفورت

سبورتنغ – مارسيليا

الجولة الخامسة

الثلاثاء 25 أكتوبر/تشرين الأول

سالسبورغ – تشلسي

إشبيلية – كوبنهاغن

دينامو زغرب – ميلان

سلتيك – شاختار

لايبزيغ – ريال مدريد

دورتموند – مانشستر سيتي

باريس سان جيرمان – ماكابي حيفا

بنفيكا – يوفنتوس

الأربعاء 26 أكتوبر/تشرين الأول

كلوب بروج – بورتو

إنتر – بلزن

نابولي – رينجرز

أياكس – ليفربول

أتلتيكو مدريد – ليفركوزن

برشلونة – بايرن ميونخ

توتنهام – سبورتنغ

فرانكفورت – مارسيليا

الجولة السادسة

الثلاثاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني

بورتو – أتلتيكو

لفركوزن – كلوب بروج

ليفربول – نابولي

رينجرز – أياكس

بايرن ميونخ – إنتر ميلان

بلزن – برشلونة

سبورتنغ – فرانكفورت

مارسيليا – توتنهام

الأربعاء 2 نوفمبر/تشرين الثاني

ريال مدريد – سلتيك

شاختار – لايبزيغ

تشلسي – دينامو زغرب

ميلان – سالسبورغ

مانشستر سيتي – إشبيلية

كوبنهاغن – دورتموند

يوفنتوس – باريس سان جيرمان

ماكابي – بنفيكا

جدول مباريات الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال

قرعة ثمن النهائي: 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022

مباريات ثمن النهائي: من 14 إلى 22 فبراير/شباط 2023

قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا: 17 مارس/ آذار 2023

مباريات ربع النهائي: من 11 إلى 19 أبريل/نيسان 2023

نصف النهائي: من 9 إلى 17 مايو/أيار 2023

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا: 10 يونيو/حزيران 2023.