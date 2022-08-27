أغويرو يهدد أوتاميندي بسبب خطر غياب ميسي عن كأس العالم 2022

وجه الهداف الأرجنتيني المعتزل سيرخيو أغويرو تحذيرا إلى نيكولاس أوتاميندي زميله السابق في المنتخب ونادي مانشستر سيتي، وهدده برد قوي في حال تسببه في غياب النجم ليونيل ميسي عن كأس العالم 2022 في قطر.

وأوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا نادي باريس سان جيرمان الذي يلعب له ميسي مع نادي بنفيكا البرتغالي الذي يضم المدافع أوتاميندي، وسيشارك الناديان في المجموعة الثامنة إلى جانب يوفنتوس الإيطالي وماكابي حيفا.

وكان أغويرو يعلق على نتائج قرعة دوري الأبطال، وقال "سيتعين على أوتاميندي التدخل لمنع ليو من التقدم في المباراة"، قبل أن يوجه تحذيرا إلى زميله السابق في مانشستر سيتي "لا تؤذِ ليو لأنني سأقتلك، كأس ​​العالم يقترب يا أوتا"، في إشارة إلى التخوف من تعرض ميسي إلى إصابة قد تحرمه من المشاركة مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم بقطر.

ويستقبل بنفيكا نادي باريس سان جيرمان في الجولة الثالثة من دور المجموعات يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ويلعب النادي الفرنسي أمام ضيفه البرتغالي في الجولة الرابعة يوم 11 من الشهر المذكور.

يذكر أن منتخب الأرجنتين يخوض كأس العالم 2022 في قطر ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب السعودية والمكسيك وبولندا، وسيبدأ رفاق ميسي مشوارهم في البطولة بمواجهة السعودية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على ملعب لوسيل.