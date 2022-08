هدف من مسافة 70 مترا في الدوري الأرجنتيني ينافس بقوة على جائزة بوشكاش

أحرز لاعب الوسط الأرجنتيني ماتيو كورونيل، هدفا عالميا من مسافة 70 مترا، لصالح فريقه أتلتيكو توكومان في شباك ضيفه باراكاس سنترال بالدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم.

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع من عمر اللقاء "90+3" استلم كورونيل كرة أبعدها زميله المدافع من داخل منطقة جزاء توكومان، ثم هيأها لنفسه وسددها من مسافة بعيدة مستغلا خروج حارس باراكاس من مرماه وتقدم كل لاعبي الفريق المنافس في آخر اللحظات من المباراة.

واحتفى أتلتيكو توكومان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر بالهدف الذي سجله لاعب وسطه وزاد من نتيجة المباراة لتصبح 4- صفر لأصحاب الأرض.

وأعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، نشر الفيديو معلقا عليه "هدف بعيد المدى"، سائلا جمهور كرة القدم حول العالم: "هل يمكن أن يكون هدف ماتيو كورونيل منافسا لتحقيق جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام؟".

😮 LONG-RANGE GOLAZO 😮

Could Mateo Coronel's 77-yard goal be a contender for our #Puskas list? 🤔pic.twitter.com/IAGvMIaWAZ

— FIFA.com (@FIFAcom) August 24, 2022