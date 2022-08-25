9 أرقام أهدت كريم بنزيمة لقب أفضل لاعب في أوروبا

من دون مفاجآت، حسم النجم الفرنسي كريم بنزيمة لقب أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2021-2022 بعد تألقه اللافت مع نادي ريال مدريد الإسباني، في حين توج مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بلقب أفضل مدرب.

وعلى هامش حفل قرعة دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا -اليوم الخميس- في إسطنبول، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قائمة الفائزين بجوائزه السنوية.

وحصل بنزيمة على جائزة أفضل لاعب، بعد مشاركته بدور بارز في تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه.

وأنهى بنزيمة الموسم الماضي بمجموعة من الأرقام المميزة، من بينها:

فاز بلقب أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا.

هداف دوري الأبطال برصيد 15 هدفا.

هداف الدوري الإسباني برصيد 27 هدفا.

جائزة أفضل هدف في دوري الأبطال، بهدفه الأول في مرمى تشلسي الإنجليزي في ذهاب الدور ربع النهائي.

قاد ريال مدريد إلى المباراة النهائية بتسجيله 10 أهداف حاسمة في جولات ثُمن وربع ونصف النهائي، منها ثلاثية في باريس سان جيرمان، وثلاثية في مرمى تشلسي، وثنائية في مرمى مانشستر سيتي، على التوالي.

قدّم أفضل موسم له خلال 13 عاما مع ريال مدريد، إذ أحرز 44 هدفا في 46 مباراة، وصنع 15 هدفا في جميع المسابقات.

أسهم بشكل فعال في استعادة "الملكي" لقب الدوري الإسباني (اللقب الرابع في مسيرته مع الريال)، إذ سجل 27 هدفا، وصنع 12 هدفا آخر.

توّج مع ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة الرابعة.

فاز بدوري الأمم الأوروبية مع منتخب فرنسا أكتوبر/تشرين الأول 2021.

أنشيلوتي الأفضل

من جانب آخر، أحرز المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لقب أفضل مدرب بعد قيادة ريال مدريد للقب دوري الأبطال والدوري الإسباني في الموسم الماضي.

وأصبح أنشيلوتي أول مدرب يتوج باللقب في الدوريات الخمس الكبرى، كما سجل اسمه كأول مدرب يتوج بلقب كأس السوبر الأوروبي 4 مرات.

وحقق أنشيلوتي مشوارا مميزا مع ريال مدريد خلال الموسم الماضي، ونجح في استعادة مجده بعد فترات صعبة في السنوات الماضية مع فرق، مثل نابولي وإيفرتون.