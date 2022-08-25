مواجهات نارية بدوري أبطال أوروبا وبرشلونة في "مجموعة الموت"

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا التي جرت اليوم الخميس عن مواجهات قوية في دور المجموعات للبطولة الأغلى على مستوى الأندية.

وستكون أبرز المواجهات في المجموعة الثالثة التي تضم بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، وسيكون النادي الكتالوني على موعد مع مواجهة بنكهة ثأرية مع بايرن ميونخ الذي تفوق عليه قبل موسمين 8-2، وستكون المباراة مواجهة خاصة للمهاجم روبرت ليفاندوفسكي الهداف السابق للبايرن الذي غادر نحو برشلونة.

وقدمت القرعة مواجهات قوية لعشاق كرة القدم، من بينها باريس سان جيرمان ويوفنتوس، وكذلك ليفروبل وأياكس، وميلان وتشلسي.

وسيكون ريال مدريد (حامل اللقب) في مواجهة مع لايبزيغ الألماني وشاختار دونتسك الأوكراني وسلتيك الأسكتلندي ضمن المجموعة السادسة.

ويشارك 32 فريقا في مرحلة المجموعات لدوري الأبطال، وتم توزيع الفرق على 8 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة، وجرت القرعة في مدينة إسطنبول التي ستستضيف نهائي البطولة في يونيو/حزيران المقبل.

وهذه القائمة الكاملة لمجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023:

المجموعة الأولى: أياكس الهولندي، ليفربول الإنجليزي، نابولي الإيطالي، رينجرز الأسكتلندي.

المجموعة الثانية: بورتو البرتغالي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بايرن ليفركوزن، كلوب بروج البلجيكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، برشلونة الإسباني، إنتر ميلان الإيطالي، فكتوريا يلزن التشيكي.

المجموعة الرابعة: إنتراخت فرانكفورت الألماني، توتنهام الإنجليزي، سبورتنغ لشبونة البرتغالي، أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

المجموعة الخامسة: ميلان الإيطالي، تشلسي الإنجليزي، سالسبورغ النمساوي، دينامو زغرب الكرواتي.

المجموعة السادسة: ريال مدريد الإسباني، لايبزيغ الألماني، شاختار دونتسك الأوكراني، سلتيك الأسكتلندي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، إشبيلية الإسباني، بوروسيا دورتموند الألماني، وكوبنهاغن الدانماركي.

المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان، يوفنتوس الإيطالي، بنفيكا البرتغالي، ماكابي حيفا.

وتقام مباريات دور المجموعات بداية من السادس من سبتمبر/أيلول المقبل، وتستمر حتى الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، وتنطلق الأدوار الإقصائية بداية من 14 فبراير/شباط 2023، وصولا إلى النهائي المقرر في إسطنبول في العاشر من يونيو/حزيران 2023.