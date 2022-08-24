فاران يكشف عن سبب انتقال كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد

لم يكن البرازيلي كاسيميرو أول لاعب ينتقل من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد مؤخرًا؛ إذ سبقه الفرنسي رافائيل فاران الذي قرر الانتقال إلى "الشياطين الحمر" الصيف الماضي.

وعبّر الفرنسي الدولي عن سعادته للعب مجددا إلى جانب زميله السابق في الفريق، وشرح أسباب قرار كاسيميرو بترك الملكي والرحيل إلى "أولد ترافورد".

وقال فاران -في حديث صحفي- إن كاسيميرو "متحمس للغاية.. إنه لاعب ذو جودة عالية، ويمكنه تحقيق التوازن في الفريق".

وتابع أنه "محارب، لذلك أعتقد أنه سيستمتع حقا بكرة القدم الإنجليزية.. أعتقد أنها كانت ليلة مثالية بالنسبة له للقاء أولد ترافورد، لأن الجو كان رائعًا للغاية، والفريق حقق انتصارا مهما، لذلك كان رائعا".

وواصل أنه "لا يحتاج إلى مساعدتي لاتخاذ قراره. أعرف بالضبط ما يشعر به ولماذا أتى إلى هنا بعد ما عاشه في مدريد.. إنه يحتاج إلى تحد جديد. أعرف بالضبط سبب اختياره لهذا النادي".

وختم بقوله "أتحدث معه كثيرا، لكنه لم يكن بحاجة لي لاتخاذ قراره".

وكان كاسيميرو (30 عاما) أكد أنه لم ينتقل إلى "الشياطين الحمر" من أجل المال، وذلك بعد صفقة مقدّرة بـ70 مليون يورو، وأضاف "من يعتقد أنني ذهبت من أجل المال لا يعرفني، أعتقد أنهم قلة ولا يعرفونني، ليس من أجل المال، هم مخطئون".

ولدى كاسيميرو خبرة كبيرة، بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال أوروبا 5 مرات، والدوري الإسباني 3 مرات، بالإضافة إلى كونه أحد ركائز منتخب البرازيل على مدى السنوات الأخيرة.