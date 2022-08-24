السعودية تستقبل حاملي بطاقة "هيّا" المخصصة لمشجعي مونديال قطر

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بجميع حاملي بطاقة "هيّا" المخصصة لمشجعي بطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول المقبلين.

وأوضحت الوزارة -في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية- أنها ستتيح طلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى المملكة وفقًا للضوابط التالية:

السماح لحاملي بطاقة "هيّا" بالدخول للمملكة قبل انطلاق بطولة كأس العالم بـ10 أيام بعد الحصول على تأشيرة إلكترونية من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات، وستقوم الوزارة بالإعلان لاحقًا عن كيفية تقديم طلب التأشيرة وآلية الحصول عليها.

يمكن للحاصلين على تأشيرة الدخول الإقامة في المملكة 60 يومًا.

يحق للحاصلين على التأشيرة الدخول إلى المملكة والخروج منها عدة مرات خلال مدة صلاحية التأشيرة.

لا يشترط الدخول المسبق لدولة قطر.

الحصول على تأمين طبي قبل القدوم للمملكة.

وكانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم مونديال قطر قالت إن بطاقة "هيّا" تمثل البوابة الوحيدة للمشجعين الراغبين في الدخول إلى دولة قطر خلال نهائيات كأس العالم قطر 2022، وتشمل كافة الجماهير من مواطنين ومقيمين وأيضا الجماهير العالمية.

بدوره، أكد المدير التنفيذي لمنصة "هيّا" في اللجنة سعيد الكواري أن الإقبال على استخراج بطاقة هيا كبير من قبل الجماهير، وهناك العديد من المتقدمين حصلوا بالفعل على البطاقة، التي ستُفعّل خلال الفترة من 6 وحتى 11 سبتمبر/أيلول المقبل لحضور مباراة كأس "سوبر لوسيل" (التي تجمع بطلي السعودية ومصر)، وخلال الفترة من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 23 ديسمبر/كانون الأول المقبلين للدخول إلى دولة قطر، كما تتيح للجماهير البقاء في الدولة حتى 23 يناير/كانون الثاني المقبل.