5 حقائق عن ملعب لوسيل.. مسرح نهائي كأس العالم 2022

يجسّد ملعب لوسيل، أكبر ملاعب كأس العالم 2022، الجهود المتواصلة في قطر لإلقاء الضوء على تراثها العريق وثقافتها الغنية، والعادات والتقاليد العربية الأصيلة.

ويعدّ الملعب، الذي يستضيف كأس سوبر لوسيل بين بطلي الدوري السعودي والدوري المصري في التاسع من سبتمبر/أيلول المقبل، ثامن ملاعب المونديال، بعد تدشين 7 ملاعب: خليفة الدولي، والجنوب، والمدينة التعليمية، وأحمد بن علي، والثمامة، والبيت، و974.

ويتسع ملعب لوسيل لأكثر من 80 ألف مشجع، ويستضيف مباريات في جميع مراحل منافسات المونديال، بداية من مباراة الأرجنتين والسعودية يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لحساب المجموعة الثالثة، وختاما بنهائي البطولة يوم 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، تزامنا مع اليوم الوطني لدولة قطر.

ويتميز الملعب، الذي يقع في مدينة لوسيل العصرية، بتصميم فريد يعكس طابع المدينة التي جرى تشييدها على أحدث طراز لتلبية احتياجات سكانها، ليسطر صفحة جديدة من تاريخ دولة قطر، وليرمز في الوقت ذاته إلى ثراء وعراقة ماضي البلاد والمنطقة.

نستعرض في ما يلي 5 حقائق رئيسية عن الملعب:

1- تصميم يجمع بين الأصالة والمعاصرة

استُوحي التصميم الفريد لملعب لوسيل من تداخل الضوء والظل الذي يتميز به الفنار العربي التقليدي أو الفانوس، في ما يعكس هيكل الملعب وواجهته النقوش ذات التفاصيل الدقيقة التي تحملها أوعية الطعام والأواني التقليدية، وغيرها من القطع الفنية التي انتشرت في أرجاء العالم العربي والإسلامي خلال فترة النهضة التي شهدتها المنطقة.

2- مسرح مثالي لنهائي البطولة

يستضيف ملعب لوسيل 10 مباريات في كأس العالم 2022، وهو ما يعد أكبر عدد من المباريات مقارنة ببقية ملاعب البطولة، منها 6 مباريات في دور المجموعات، ومباراة واحدة في كل من ثمن النهائي، وربع النهائي، ونصف النهائي، إضافة إلى المباراة النهائية.

3- وجهة مجتمعية نابضة بالحياة

عقب إسدال الستار على منافسات مونديال قطر 2022، سيجري تحويل ملعب لوسيل والمنطقة المحيطة به إلى وجهة مجتمعية حيوية تضم وحدات سكنية ومتاجر ومطاعم ومقاهي وعيادة طبية ومدرسة، كذلك من المقرر تفكيك الجزء العلوي من مقاعد المدرجات والتبرع بها لصالح الدول التي تحتاج إلى بنية تحتية رياضية.

4- تصميم صديق للبيئة

جرى تصميم وتشييد ملعب لوسيل مع الأخذ بالاعتبار أهمية التخطيط المستدام والمحافظة على البيئة، وحصل الملعب على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس) من فئة 5 نجوم في التصميم والبناء، حيث روعي استخدام معايير البناء المستدامة وتدابير إعادة تدوير المياه.

وتضمن التجهيزات الحديثة توفيرا في المياه بنسبة 40% مقارنة بغيره من الملاعب التقليدية، مع استخدام المياه المعاد تدويرها لري النباتات في المنطقة المحيطة بالملعب، كما جرى تشييد السقف باستخدام مادة خاصة معروفة باسم "بولي تترا لورو إيثيلين"، التي تحمي الملعب من الرياح والأتربة، وتسمح في الوقت نفسه بدخول قدر كاف من ضوء الشمس لنمو العشب في أرضية الملعب، مع توفير الظل لتخفيف العبء على تقنية التبريد في الملعب.

5- القرب من وسائل النقل العام

بإمكان المشجعين حاملي بطاقة "هيّا" الاستفادة من خدمات النقل المجانية عبر وسائل المواصلات العامة الحديثة في أنحاء قطر من 11 نوفمبر/تشرين الأول حتى 23 ديسمبر/كانون الأول 2022. وسيتمكن المشجعون من الوصول مباشرة إلى ملعب لوسيل من خلال مترو الدوحة عبر محطة لوسيل على الخط الأحمر، التي تقع على مسافة قصيرة من الملعب.

أما سائقو السيارات الخاصة ومرافقوهم فيمكنهم الوصول إلى الملعب عبر طريق الخور السريع، وتتوفر مواقف السيارات ووسائل النقل بالقرب من الملعب. وفي المرحلة التي تلي المونديال، سيصبح من الممكن الوصول إلى الملعب عن طريق شبكة الترام الخفيف بمدينة لوسيل.