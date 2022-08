طريقة غريبة لتنفيذ ركلة جزاء بالبرتغال تحصد ملايين المشاهدات

نفذ اللاعب جارديل مهاجم فريق فييرينسي في دوري الدرجة الثانية البرتغالي أمس الأحد ركلة جزاء بطريقة غريبة حصدت نحو 3 ملايين مشاهدة، في أقل من 24 ساعة على نشرها.

وتقدم اللاعب لحظة التنفيذ ليقف على قدم واحدة بجوار الكرة عند نقطة الجزاء، ثابتا في مكانه عدة ثوان من دون حركة، ثم سدد الكرة بسهولة وسكنت الشباك.

وشارك الحساب الرسمي لمسابقات كرة القدم للمحترفين في البرتغال عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لركة الجزاء التي نفذها جارديل ضد فريق ليتشويس في الدوري المحلي، محرزا هدف التعادل لفريقه.

وأشار الحساب في تعليقه على الفيديو إلى أن طريقة تنفيذ اللاعب ركلة الجزاء تشبه مسلسل "لعبة الحبار" (Squid Game)، مدخلا عليها التأثير الصوتي الشهير الذي كان يظهر عند تحرك الدمية العملاقة في اللعبة.

وما زاد من غرابة التنفيذ أن فريق فييرينسي كان بحاجة إلى الهدف للعودة في النتيجة، لأنه كان متأخرا بهدف مقابل لا شيء. وأحدثت طريقة تنفيذ ركلة الجزاء من جارديل تفاعلا واسعا من مختلف متابعي كرة القدم حول العالم، وأبدى عدد كبير منهم استغرابه من التنفيذ.

وكتب أحدهم "أكثر ركلة جزاء غرابة رأيتها في حياتي"، في حين قال آخر "واحدة من أكثر ركلات الجزاء رعبا على الإطلاق". وعلّق مغرد "اعتقدت أن البث تم تجميده حتى تحرك اللاعب رقم 9″، متسائلا: "كيف تكون هذه ركلة جزاء؟"

The most bizarre penalty routine I’ve ever seen https://t.co/ZVLuE12vFQ

If my player hits penalties like this then you best believe I'm taking him away from penalties https://t.co/2rYxJ0Tuus

— J0nasBern (@J0nasBern) August 21, 2022