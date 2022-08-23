حقق فوزه الأول هذا الموسم.. مانشستر يونايتد يهزم ليفربول في البريميرليغ

سجل مانشستر يونايتد فوزه الأول هذا الموسم، وتغلب على ضيفه ليفربول 2-1 في المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر بهدف سجله جادون سانشو (16).

وفي الشوط الثاني أضاف ماركوس راشفورد الهدف الثاني لمانشستر إثر تمريرة من أنتوني مارسيال انفرد على أثرها راشفورد بحارس ليفربول وسدد إلى يمينه بداخل الشباك.

ورد المصري محمد صلاح بهدف لليفربول (82).

واستهل مانشستر مشواره هذا الموسم بالخسارة أمام مضيفه برايتون 1-2، ثم سقط أمام ضيفه برينتفورد برباعية نظيفة، أما ليفربول فتعادل في مباراته الأولى مع مضيفه فولهام 2-2، ثم تعادل مع ضيفه كريستال بالاس 1-1.

وحصد مانشستر أول 3 نقاط له ليتقدم للمركز الـ14 بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الـ16.