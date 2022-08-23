وُبخ وغرم.. حارس فريق سويسري انتقد المثليين

أعلنت رابطة الدوري السويسري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن الألماني ماريوس مولر حارس فريق لوزيرن السويسري، غرم بألفي فرنك سويسري (ألفي دولار) لإدلائه بتصريحات معادية للمثليين عقب مباراة.

كما وبخ مولر وهو الأمر الذي سيبقى في سجله ويمكن أن يأخذ بالحسبان في حال تصرفه بسوء سلوك آخر.

وفي 13 من الشهر الجاري، كان الحارس -البالغ 29 عاما- غاضبا من خسارة فريقه أمام "سانت غالين" في الدوري السويسري وأدلى بتصريحات مهينة بشأن مدافعي فريقه في مقابلة تلفزيونية.

وقال مولر إنهم ابتعدوا عن الكرة بدلا من التوجه إليها، واستخدم كلمة "مثلي" بشكل مهين، واعتذر مولر والنادي بعدها.