مبابي سجله بعد 8 ثوان.. مدرب سان جيرمان يكشف كواليس أسرع هدف في تاريخ الدوري الفرنسي

أحرز النجم الفرنسي كيليان مبابي هدفا مبكرا وعادل أسرع هدف في تاريخ الدوري الفرنسي، ليمهد الطريق أمام باريس سان جيرمان لفوز ساحق 7-1 أمس الأحد على مضيفه نادي ليل في المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

واحتاج مبابي إلى 8 ثوان ليضع الكرة في المرمى بعد تمريرة من ليونيل ميسي، ويعادل الرقم القياسي لميشيل ريو عام 1992 مع كاين في مرمى كان.

وبدا واضحا أن الهدف كان ثمرة عمل خاص خلال تدريبات النادي الفرنسي، حيث استغل مبابي سرعته الفائقة للوصول إلى المركز المناسب لاستقبال الكرة المرسلة بدقة من ميسي، قبل أن يسكنها الشباك بتمريرها من فوق حارس نادي ليل.

ووجه كريستوفر غالتييه مدرب النادي الباريسي التحية لمساعديه في الجهاز الفني للفريق، لنجاح خططهم التي تم العمل عليها خلال الحصص التدريبية الأسبوع الماضي.

وأوضح غالتييه -في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة- أن فكرة الهدف جاءت بعد مشاهدة هدف مماثل سجله فريق الشباب، وقال "إنها إشارة بسيطة إلى فريقنا تحت 19 عاما الذي أحرز هدفا مشابها ضد سالزبورغ في دوري الأبطال للشباب". وأضاف "القيام بهذا الأمر خلال التدريبات شيء، وتنفيذه بنجاح خلال المباراة شيء يستحق اللاعبون التهنئة عليه".

وسجل مبابي ثلاثية، كما سجل نيمار هدفين، وهز كل من ليونيل ميسي والظهير أشرف حكيمي الشباك مرة واحدة في الانتصار الساحق لباريس سان جيرمان، الذي رفع رصيده إلى 17 هدفا في أول 3 مباريات من الموسم، ويتصدر المسابقة بـ9 نقاط، متفوقا بنقطتين على لانس وأولمبيك مرسيليا.