ليفاندوفسكي سجل ثنائية.. فوز مريح لبرشلونة على ريال سوسيداد في الليغا

فاز برشلونة على مضيفه ريال سوسيداد 4-1 في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت فوز فياريال على أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد، وأتلتيك بلباو على فالنسيا بهدف نظيف.

وسجل أهداف برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي (1 و68) وعثماني ديمبلي (66) وأنسوماني فاتي (79)، في حين سجل أليكسندر إيساك هدف ريال سوسيداد (6).

ورفع برشلونة رصيده إلى 4 نقاط، إذ تعادل مع رايو فايكانو سلبيا في الجولة الأولى، في حين توقف رصيد ريال سوسيداد عند 3 نقاط.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق فياريال على مضيفه أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد، سجلهما يريمي بينو (73) وجيرارد مورينو في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة طرد ناهويل مولينا لاعب أتلتيكو مدريد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع فياريال رصيده إلى 6 نقاط، إذ فاز في الجولة الأولى على بلد الوليد بثلاثية نظيفة، في وقت توقف فيه رصيد أتلتيكو مدريد عند 3 نقاط حصدها من الفوز على خيتافي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى.