شاهد.. كاسيميرو باكيا: لم أغادر ريال مدريد من أجل المال

أكد لاعب الوسط البرازيلي الدولي كاسيميرو المنتقل حديثا من ريال مدريد الإسباني إلى صفوف مانشستر يونايتد أنه لم ينتقل إلى الفريق الإنجليزي من أجل المال، وأشار إلى أنه سيعود يوما إلى الفريق الملكي.

وجاء كلام كاسيميرو خلال حفلة وداعية لناديه السابق ريال مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو اليوم الاثنين.

وأضاف -وقد أغرورقت عيناه بالدموع- "عندما تركت ساو باولو كان واضحا بالنسبة إلي أنني سألعب في الفريق الأول لريال مدريد".

وتابع "هنا بنيت حياتي، أسّست عائلتي، وأنا واثق من أنني سأعود في أحد الأيام لكي أرد الحب الكبير الذي منحني إياه هذا النادي".

وأضاف لاعب الوسط "أفضل ما حققته هو القدوم إلى التدريبات كل يوم في هذا النادي، وكما تعلمون أنا لا أحب الأضواء، بل أحاول دائما التحدث من القلب".

وكشف كاسيميرو (30 عاما) عن أنه لم ينتقل إلى "الشياطين الحمر" من أجل المال بعد صفقة مقدّرة بـ70 مليون يورو، وأضاف "من يعتقد أنني ذهبت من أجل المال لا يعرفني، أعتقد أنهم قلة ولا يعرفونني، ليس من أجل المال، هم مخطئون".

وعن الهدف من الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد قال "أتطلع قدما لتطوير مستواي في ناد كبير مثل مانشستر يونايتد".

وأشاد به رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريس خلال هذا الحدث، واصفا إياه بأنه "أحد أهم اللاعبين في صفوف فريقنا خلال العقد الأخير".

ويملك كاسيميرو خبرة كبيرة بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال أوروبا 5 مرات، والدوري الإسباني 3 مرات، بالإضافة إلى كونه أحد ركائز منتخب البرازيل على مدى السنوات الأخيرة.

ومن المنتظر أن يقدم مانشستر يونايتد لاعبه الجديد رسميا قبل انطلاق المباراة المرتقبة ضد الغريم التقليدي ليفربول مساء اليوم على ملعب "أولد ترافورد".