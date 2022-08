خطف النجم السنغالي ساديو ماني الأضواء مجددا خلال الفوز الكبير لبايرن ميونخ على بوخوم 7-صفر أمس الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثالثة في الدوري الألماني لكرة القدم.

فبالإضافة إلى تألقه بهدفين ضمن سباعية النادي البافاري، أظهر ماني التزامه بالروح الرياضية حين اعترف أن هدفا سجله -بعد تمريرة من زميله كينغسلي كومان- جاء من لمسة يد.

وظهر ماني في اللقطة وهو يشير إلى أن الهدف الذي سجله قبل ختام الشوط الأول -حين كان فريقه متقدما برباعية- جاء من لمسة يد، قبل أن يعود الحكم إلى تقنية الفيديو المساعد (فار) ويلغي الهدف.

ورفع ماني رصيده إلى 3 أهداف في 3 مباريات مع البايرن في الدوري الألماني، وذلك بعد إحراز ثنائية في الدقيقتين 42 و60 في الفوز الكبير للنادي البافاري الذي حافظ على بدايته المثالية في طريقه نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الألماني.

ويتصدر بايرن المسابقة بـ9 نقاط من 3 مباريات متقدما بنقطتين عن أقرب منافسيه، وأحرز 15 هدفا في تلك المواجهات، ولم يبدُ الفريق متأثرا برحيل هدافه روبرت ليفاندوفسكي نحو برشلونة.

Highlights 🎥 @FCBayernEN put VfL Bochum to the sword with scintillating seven-goal display.#MD3 | #Bundesliga | #BOCFCB pic.twitter.com/eFZVJdWeM7

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) August 21, 2022