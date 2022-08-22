بسبب 40 مليون يورو.. غريزمان ممنوع من خوض مباريات كاملة مع أتلتيكو مدريد

دخلت إدارة نادي أتلتيكو مدريد في حسابات من أجل الاستفادة من خدمات المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان من دون دفع مبلغ 40 مليون يورو المتفق عليه في عقد إعارة اللاعب من نادي برشلونة.

ويخوض غريزمان ثاني موسم له في صفقة إعارة من نادي برشلونة الذي أدرج في الاتفاق بندا ينص على إجبارية شراء أتلتيكو اللاعب الفرنسي في حال خوضه 50% من المباريات خلال الموسمين، على أن يشارك في 45 دقيقة على الأقل في كل مباراة.

ومع نهاية الموسم الماضي كانت نسبة مشاركة غريزمان مع أتلتيكو مدريد 82.5% بعد خوضه 33 من 40 مباراة كان متاحا فيها للمدرب دييغو سيميوني.

ومن أجل تخفيض تلك النسبة إلى أقل من 50% وتجنب دفع 40 مليون يورو لبرشلونة بعد نهاية الموسم الحالي لجأت إدارة أتلتيكو مدريد إلى وضع سقف لدقائق اللعب المتاحة أمام غريزمان خلال هذا الموسم، وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية.

وذكرت الصحيفة أن إدارة نادي العاصمة الإسبانية ترى أن 40 مليون يورو مبلغ كبير للاعب يقترب من بلوغ 32 عاما، غير أنها قد تلجأ إلى خيار آخر هو التفاوض مع برشلونة من أجل تخفيض المبلغ المتفق عليه قبل فسح المجال أمام المهاجم الفرنسي للمشاركة في كل مباريات الفريق.

من جانبها، ذكرت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أن غريزمان يصر على استكمال مشواره مع أتلتيكو مدريد والتألق خلال هذا الموسم، سواء مع فريقه أو مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2022، كما أن المدرب سيميوني لا يرغب في خسارة خدمات مهاجمه الفرنسي.

وأمام هذا الوضع قد يكون الحل عبر مفاوضات لتخفيض راتب اللاعب الذي يتقاضى 20 مليون يورو سنويا، والذي يتقاسم دفعه بالتساوي برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وسيفتح تخفيض الراتب المجال أمام أتلتيكو مدريد للتعاقد بشكل دائم مع غريزمان، وسيسمح لبرشلونة بالتخلص من راتب اللاعب الذي يمتلك عقدا يمتد إلى عام 2024 مع النادي الكتالوني، وهو ما قد يخفف المتاعب المالية لبرشلونة الذي يسابق الزمن من أجل تسجيل كل اللاعبين الذين تعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يذكر أن غريزمان انضم إلى برشلونة في عام 2019 قادما من أتلتيكو مدريد، واضطر للعودة إلى مدريد بعد موسمين لم يظهر خلالهما بالمستوى المطلوب مع برشلونة.

ويعتبر غريزمان رابع هداف في تاريخ أتلتيكو مدريد برصيد 142 هدفا في 295 مباراة.