أشرف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف على التنصيب الرسمي للمسؤولين على التحكيم في البلاد، ومن بينهم خبير تحكيم أجنبي، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وذكر الاتحاد الجزائري في موقعه الرسمي أن زفيزف عين الحكم الدولي السابق جمال حيمودي نائبا لرئيس لجنة التحكيم الفدرالية، والحكم الدولي السابق رشيد مجيبة مديرا تقنيا وطنيا للتحكيم.

وتم تعيين ليم كي شونغ من موريشيوس في منصب مدير تطوير التحكيم، وهي المرة الأولى التي يعين فيها اتحاد الكرة الجزائري أجنبيا ضمن

المسؤولين عن التحكيم في البلاد.

وذكر الاتحاد الجزائري أن رئيسه زفيزف شدد -خلال كلمته في افتتاح ملتقى للحكام أمس في العاصمة الجزائرية- على أهمية ملف التحكيم في برنامج المكتب التنفيذي الجديد، مشددا على ضرورة رفع مستوى الحكام الجزائريين ضمن إستراتيجية جديدة تمتد 3 سنوات.

وأضاف الاتحاد أن سياسة المسؤولين الجدد للتحكيم الجزائري تتطلع إلى تحقيق العديد من الأهداف، خاصة استخدام التكنولوجية الحديثة في التحكيم، ومتابعة الحكام وتقييمهم.