مباراة مثيرة حبست الأنفاس وشهدت 6 أهداف.. مانشستر سيتي يتعادل مع نيوكاسل في البريميرليغ

تعادل مانشستر سيتي مع مضيفه نيوكاسل 3-3 اليوم الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز ليدز على تشلسي بثلاثية نظيفة وبرايتون على ويستهام بهدفين بدون رد.

وسجل أهداف مانشستر سيتي إلكاي غندوغان (5) وإيرلينغ هالاند (60) وبرناردو سيلفا (64).

في حين سجل أهداف نيوكاسل ميغيل ألميرون (28) وكاليوم ويلسون (39) وكيران تريبير (54).

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، كما رفع نيوكاسل رصيده إلى 5 نقاط في المركز السادس.

وفي المباراة الثانية فجّر فريق ليدز مفاجأة كبيرة وتغلب على ضيفه تشلسي بثلاثية نظيفة سجلها برندن آرونسون (33)، ورودريغو (37)، وجاك هاريسون (69).

وشهدت المباراة طرد كاليدو كوليبالي لاعب تشلسي في الدقيقة 84.

ورفع ليدز رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي وأمام توتنهام وبرايتون، في المقابل توقف رصيد تشلسي عند 4 نقاط في المركز الـ 12.