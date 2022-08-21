حقق ريال مدريد فوزه الثاني على التوالي، وعاد بانتصار برباعية من ملعب مضيفه سلتافيغو في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأكد النادي الملكي نيته الدفاع عن لقبه في الدوري الإسباني، وأثبت المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن فريقه لم يتأثر برحيل اللاعب البرازيلي كاسيميرو نحو مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ومع غياب الألماني توني كروس بسبب المرض، اعتمد أنشيلوتي على المخضرم لوكا مودريتش إلى جانب الشابين إدواردو كامافينغا وأورلين تشواميني في وسط الميدان، وهو الخيار الذي سمح لريال مدريد بفرض سيطرته على المباراة وخاصة في الشوط الثاني.

وبادر ريال مدريد بالتسجيل بهدف من ركلة جزاء، نجح في تنفيذها كريم بنزيمة في الدقيقة 14، قبل أن يتمكن أياغو أسباس من إدراك التعادل لسلتافيغو في الدقيقة 23 من ركلة جزاء أيضا.

وقبل نهاية الشوط الأول، تألق الكرواتي لوكا مودريتش، وسجل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 42 بعد مجهود فردي مميز وتسديدة متقنة لم يجد حارس سلتافيغو سوى متابعتها وهي تسكن شباكه.

وبسط ريال مدريد سيطرته في الشوط الثاني، ونجح في تعزيز تقدمه بثنائية عبر فينيسويس جونيور في الدقيقة 56 وفيديريكو فالفيردي في الدقيقة 66.

وأهدر البديل البلجيكي إيدين هازارد ركلة جزاء لريال مدريد في الدقيقة 87.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة بعد عودته بالفوز 2-1 من ألميريا في المرحلة الأولى من الدوري الإسباني، وتجمد رصيد سلتافيغو عند نقطة واحدة بعد تعادله في الجولة الافتتاحية 2-2 مع إسبانيول.

ويحل ريال مدريد في المرحلة المقبلة ضيفا على نادي إسبانيول، في حين يواجه سلتافيغو مضيفه جيرونا.