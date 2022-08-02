موعد كأس السوبر الأفريقي بين الوداد ونهضة بركان وانطلاق الدوري وخليلوزيتش.. قرارات مهمة للاتحاد المغربي

قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم انطلاق دوري المحترفين في الثاني من سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك عقب اجتماع لمجلس الإدارة عقد اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد بالعاصمة الرباط.

وقال الاتحاد إنه أبلغ الأندية أنه لن يُسمح لها بالمشاركة في الدوري الموسم المقبل إلا بعد تحويل الأندية إلى شركات رياضية.

وتم تحديد موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الوداد بطل دوري الأبطال ونهضة بركان بطل كأس الاتحاد الأفريقي في 10 سبتمبر/أيلول المقبل بالمغرب، في انتظار تحديد ملعب المباراة.

كما قرر الاتحاد المغربي تأجيل البت في أمر مدرب المنتخب الأول وحيد خليلوزيتش، حيث تم التداول بين الأعضاء وجرى التأكيد على أهمية خلق أجواء هادئة لاستعداد المنتخب المغربي لكأس العالم 2022 في قطر.

وسيدخل منتخب المغرب في معسكر تحضيري لكأس العالم في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتعاقد الاتحاد المغربي مع البلجيكي كريس فان بيفيلد بمنصب مدير فني للمنتخبات المغربية، في عقد يمتد لعامين.