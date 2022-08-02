بالفيديو- على غرار مواطنه ساديو ماني.. كوليبالي ينال احترام جماهير تشلسي بتصرف مثالي مع جون تيري

على غرار مواطنه ساديو ماني، اكتسب النجم السنغالي كاليدو كوليبالي المنضم حديثا إلى تشلسي احترام الجماهير قبل ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعدما اتصل بالقائد السابق جون تيري لطلب رقم قميصه.

ونشر المدافع الذي انضم إلى تشلسي من نابولي الإيطالي قبل أسبوعين، مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لمحادثة هاتفية أجراها مع تيري.

https://mobile.twitter.com/ChelseaFC/status/1552366534135353344

وبدأ المقطع الذي تم تسجيله قبل يوم واحد من إعلان التعاقد مع كوليبالي رسميا "جون أريد أن أطلب منك شيئا".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 31 عاما "كما تعلم لقد لعبت بالرقم 26 في نابولي وأرى أنه منذ أن غادرت النادي لم يأخذ أحد هذا الرقم".

وتابع كوليبالي "لا أعرف ما إذا كان قد تم حجب الرقم أو ما إذا كان لا أحد يريد أن يأخذه، لكنني أردت أن أسألك عما إذا كان من الممكن أن أخذه".

https://mobile.twitter.com/kkoulibaly26/status/1554122396646400003

وارتدى تيري، الذي غادر تشلسي في عام 2017، الرقم خلال مسيرته التي استمرت ما يقرب من عقدين في النادي اللندني.

ورد تيري "اسمع رقم 26 كان مميزا جدا بالنسبة لي. نعم يا صديقي، أنا حقا أقدر اتصالك ولا توجد مشكلة بالنسبة في أن تأخذ الرقم، هذا يسعدني حقا".

وخاض كوليبالي أول مباراة ودية له مع تشلسي في 24 يوليو/ تموز الماضي عندما شارك بديلا في الخسارة 4-صفر أمام أرسنال وكان يرتدي القميص 26 على ظهره.

https://mobile.twitter.com/ChelseaFC/status/1549120571706859522

ويكمن تقدير الجميع لتصرف كوليبالي أنه جاء بعفوية وباحترام لأسطورة تشلسي السابق، إذ كان يمكنه أن يرتدي الرقم دون استئذان، لكنه فضل المثالية بالحصول على إذن صاحبه السابق فنال احترامه وتقدير الجميع.

وكان ماني يحظى أيضا باحترام جماهير فريقه ليفربول حتى بعد انتقاله إلى بايرن ميونخ الألماني.