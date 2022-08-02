شاهد.. تفاعل ضخم مع هدفين عالميين في الدوريين الأرجنتيني والمصري والفيفا يعلق

شهد الدوريان الأرجنتيني والمصري لكرة القدم تسجيل هدفين رائعين أبهرا جماهير كرة القدم في البلدين، وحققا تفاعلات قياسية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما علق الاتحاد العالمي للعبة "فيفا" (FIFA) على أحدهما.

وضجت مواقع التواصل في مصر بمقطع فيديو للهدف الرائع الذي سجله نجم فريق الزمالك محمود عبد الرازق (شيكابالا) أمس الاثنين في شباك بيراميدز، ليفوز فريقه 3-صفر ويعزز تصدره للدوري المصري الممتاز.

ما كذب عليك.. البارحة شافوك!!

كالعادة.. الأفعواني الساحر، أسمر النيل، يرقص مع الريح، ويقتفي اثار الثعابين الجارحة، ويقصف بلدغة الموت الحانية..

في الليلة البيضاء، شيكابالا مر من هنا pic.twitter.com/Ehjyke5lS5 — صالح الخليف (@S_ALKhalif) August 2, 2022

ويظهر شيكابالا في المقطع وهو يراوغ أحد مدافعي بيراميدز ويخترق من الجهة اليمنى، قبل أن يسدد كرة صاروخية دقيقة بباطن القادم في الزاوية اليمنى العالية (المقص) لمرمى بيراميدز.

وانا كنت فاكرك تبت من تعب السفر..بس كلما ضاق الزمان .. تشتاق عيون لي طلتك.. رغم السنين.. نفس الملامح والشبه.. خده ع الشمال.. خش وقطم.. شاور هناك.. زغرد فرح عم المكان 🏹🤍 👑 صباحكم جميل كنصف جمال جون شيكابالا حتي لا يكون صباحاً مبالغاً فيه 🎩🤍🏹🤍 pic.twitter.com/UikFfRrQao — خالد راضي النسر (@_kh_2o) August 2, 2022

الفيفا يعلق على هدف أرجنتيني

وأحرز فرانسيسكو متيلي مهاجم نادي سينترال كوردوبا هدفا رائعا "على الطاير" في شباك مضيفه روزاريو سنترال في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم أمس الاثنين.

وجاء الهدف بعد عرضية أرسلها زميل متيلي من الجهة اليمنى نحو اليسرى من الملعب، لتصل إلى المهاجم الأرجنتيني على حدود منطقة جزاء روزاريو سنترال، ويسددها بقدمه اليسرى "على الطائر" صاروخية وساقطة سكنت الشباك، مسجلا الهدف الأول لفريقه في المباراة التي فاز فيها سينترال كوردوبا 3-صفر.

ONE OF THE BEST FINISHES YOU'LL SEE ALL SEASON! 🤯 Francisco González Metilli with a peach of a volley. 🥶 A puskas contender? 👀 pic.twitter.com/HOjJ5hynIx — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) August 1, 2022

وأعاد نادي سينترال كوردوبا نشر الهدف الجميل على صفحته الرسمية بموقع تويتر، معلقا عليه "سيداتي وسادتي، فرانسيسكو غونزاليس متيلي، وكرة القدم +18".

بدوره، نشر أحد الحسابات الرياضية على موقع تويتر فيديو الهدف، قائلا عنه "إنه واحد من أفضل إنهاء الهجمات التي ستشاهدها طوال الموسم"، متسائلا عن إمكانية حصوله على جائزة بوشكاش المقدمة من الاتحاد العالمي لكرة القدم "فيفا" لأفضل هدف في العام.

وعلّق الفيفا على الهدف اليوم الثلاثاء قائلا "نبدأ أسبوعنا مع بعض السحر، هل يمكن أن يكون أي من هذه الأهداف منافسًا على جائزة بوشكاش، تسديدة مدهشة، ضع هذا الهدف في متحف اللوفر".

We begin our week, with some Monday Magic. Could any of these goals be a #Puskas contender? "A wonderstrike. Put this goal in the Louvre." 🖼️ 1⃣- Francisco González Metilli of @cacc_sde. pic.twitter.com/G0IurYaX1x — FIFA.com (@FIFAcom) August 2, 2022

كما تفاعل الحساب الرسمي للدوري الأرجنتيني لكرة القدم على موقع تويتر مع الهدف، إذ وصفه بأنه "هدف عظيم" جاء من تسديدة "رائعة" للمهاجم الأرجنتيني.

وأبدى مغردون إعجابهم بالهدف الذي سجله متيلي، إذ اتفق أحدهم على أنه يستحق جائزة بوشكاش، في حين رأى آخر أنه أجمل هدف في تاريخ الفريق.