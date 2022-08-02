سائق ساديو ماني ينضم إلى بايرن ميونخ

يعيش النجم السنغالي ساديو ماني بداية مميزة مع بايرن ميونخ الألماني، فبعد مشاركته في تتويج الفريق بأول ألقابه الموسم الحالي، تلقى ماني خبرا سارا بعد تعاقد النادي البافاري مع صديقه الشخصي الذي كان سائقا له الفترة الماضية.

وسجل ماني هدفا في فوز بايرن على لايبزيغ 5-3 السبت في كأس السوبر، ليتوج بأول لقب له مع هذا النادي بعد أسابيع من وصوله قادما من ليفربول.

وتلقى النجم السنغالي أمس خبرا سارا مع إعلان بايرن ضم اللاعب البينيني ديزيري سيغبي أزانكبو.

وارتبط أزانكبو بصداقة مع ماني منذ بداية مشوارهما في عالم كرة القدم، وتقاسما سنوات التكوين في مركز "جينيراسيون فوت" بالسنغال قبل أن ينتقلا إلى ميتز الفرنسي.

De chófer de Mané… ¡a fichar por el Bayern! 😱 https://t.co/MZcU3zqYw2 — MARCA (@marca) August 1, 2022

وتباعد مشوار اللاعبين بعد تألق ماني وتقدمه باتجاه صدارة الكرة العالمية عقب انضمامه إلى سالسبورغ وساوثهامبتون ثم ليفربول، في حين اكتفى أزانكبو باللعب مع أندية صغيرة في لوكسمبورغ وسلوفاكيا والدرجات الدنيا في إنجلترا.

ووفقا لتقرير "ماركا" (MARCA) الإسبانية، أنهى أزانكبو ارتباطه بنادي دنكيرك من الدرجة الثالثة الفرنسية في يونيو/حزيران الماضي.

وقالت الصحيفة إن أزانكبو ظهر مجددا في حياة صديقه الآونة الأخيرة ورافقه في أغلب انتقالاته، وظهر إلى جانبه خلال حفل تتويج ماني بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2022.

وأوضحت أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما كان سائقا لماني منذ وصوله إلى ميونخ قبل أسابيع.

ونجح أزانكبو في الظفر بعقد لمدة عامين مع بايرن، وسيلعب مع الفريق الرديف خلال الفترة المقبلة ليكون بجوار صديقه المقرب يوميا في مركز تدريب النادي البافاري.