بعد هجوم متبادل.. ليفاندوفسكي وبايرن ميونخ يتصالحان بعد انتقاله إلى برشلونة

قال روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الجديد إنه ودع زملاءه السابقين في بايرن ميونخ والعاملين بالنادي خلال زيارة قصيرة إلى مقر بطل ألمانيا اليوم الثلاثاء، رغم رحيله بصعوبة وخلافه مع الإدارة.

وانضم مهاجم بولندا -الذي سجل 344 هدفا لبايرن في 375 مباراة- إلى برشلونة في صفقة قيمتها حوالي 45 مليون يورو (46.06 مليون دولار) في يوليو/تموز الماضي بعدما طالب بوضوح بالرحيل عن النادي الألماني.

وتبادل اللاعب البالغ عمره 33 عاما وإدارة بايرن الانتقادات بشأن طريقة التعامل مع الصفقة، حيث قال ليفاندوفسكي إنه كانت هناك الكثير من "أمور السياسة" من جانب النادي الذي كان يحاول "إيجاد حجة" لبيعه.

ورد بايرن قائلا إن هذا الموقف حدث بسبب طلب مهاجم بولندا الرحيل رغم ارتباطه بعقد حتى 2023.

https://mobile.twitter.com/FCBayernAr/status/1554457101388374021

وقال ليفاندوفسكي لشبكة سكاي التلفزيونية من سيارته قبل أن يرحل بعيدا عن مقر النادي "كل شيء على ما يرام، التقيت بالجميع وشكرتهم، لن أنسى أبدا ما تلقيته هنا وما عشته".

وأضاف "هذا أهم شيء بالنسبة لي، كان الأسبوع الماضي معقدا بعض الشيء، لكن في بعض الأحيان فإن هذا يمثل جزءا من كرة القدم".

وتحدث حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن إلى ليفاندوفسكي خلال زيارته القصير، وتمت تهدئة الأجواء بينهما.

وقال لاعب بايرن السابق "جاء روبرت إلى مكتبي ليقول وداعا، وتحدثنا لمدة 15 دقيقة".

وأضاف "ناقشنا كل شيء، وأوضحنا كل شيء، فعل روبرت الكثير من الأشياء الرائعة مع بايرن، وهذا ما يجب أن يبقى، هو يعرف أيضا ما ينبغي عليه أن يشكر بايرن من أجله".

وفاز ليفاندوفسكي بكل الألقاب المحلية والدولية تقريبا مع بايرن، بما في ذلك 8 ألقاب في الدوري و3 لكأس ألمانيا، إلى جانب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية ضمن ألقاب أخرى حصدها هناك.

وليفاندوفسكي هو ثاني أفضل هداف في تاريخ الدوري الألماني خلف الراحل غيرد مولر.