ذكرت وسائل إعلام هولندية أن نادي أياكس أمستردام منع المشجعين من إحضار لافتات إلى ملعب يوهان كرويف، يطلبون فيها من اللاعبين الحصول على قمصانهم بعد المباريات.

وأبلغ النادي رابطة مشجعي أياكس أنهم لاحظوا زيادة عدد هذه اللافتات في المباريات، ومعظمها من أطفال.

وقال النادي الهولندي إنه لم يعد من الممكن للاعبين تلبية جميع الطلبات، وعندما يمرّ اللاعبون دون تسليم قمصانهم فإنهم غالبا ما يتعرضون لانتقادات ويوصفون بأنهم متكبرون، وأضاف أن استخدام الورق المقوى يشكل أيضا خطرا لاحتمال نشوب حرائق.

وصودرت بالفعل عدة لافتات يوم السبت عندما استضاف الملعب مباراة كأس السوبر المحلية التي شهدت خسارة أياكس أمام آيندهوفن 5-3.

ويلجأ المشجعون إلى حمل لافتات تحمل أسماء لاعبيهم المفضلين، ويتنافس الجميع على اختيار عبارات مميزة أو تصاميم مبتكرة للفت أنظار اللاعبين واستمالتهم للحصول على قمصانهم بعد نهاية المباريات.

وتوّج نادي أياكس بالدوري الهولندي في الموسم الماضي، وهو يستعد لبدء حملة الدفاع عن لقبه مع انطلاق الموسم الجديد للدوري بداية من الأسبوع المقبل.