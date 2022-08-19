مانشستر سيتي ورحلة البحث عن 111 نقطة في الدوري الإنجليزي

سخر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي من التلميحات بأن فريقه سيطر بالفعل على السباق نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ)، بعد تعثر ليفربول في بداية الموسم الجديد.

وكان سيتي وليفربول لا ينفصلان عن بعضهما بعضا تقريبا خلال الموسم الماضي، حيث حصل سيتي على لقبه الرابع في 5 سنوات في اليوم الأخير للموسم.

وبدأ فريق المدرب غوارديولا الموسم الجديد بقوة، بانتصارين في مباراتين ولم تستقبل شباكه أي أهداف، بينما تعادل ليفربول مع كل من فولهام وكريستال بالاس.

وقال غوارديولا للصحفيين -قبل توجه فريقه بعد غد الأحد لمواجهة نيوكاسل- "نحن ما زلنا في البداية. أنا آسف، ولكن بعد مباراتين لا يمكننا وضع أي خطط بشأن المستقبل. بعد مباراتين؟ أجل، لكن هناك 111 نقطة نلعب من أجلها".

وقال المدرب الإسباني إن الاستعدادات الجيدة للموسم ساعدت لاعبيه على الانطلاق بقوة، لكنه قال إن سبتمبر/أيلول المقبل سيكون أكثر صعوبة عندما تكون المباريات ذات وتيرة كثيفة وسريعة.

وقال "كانت 3 أسابيع جيدة، أسابيع جيدة وطويلة من التدريبات. لن يحدث هذا في سبتمبر/أيلول. علينا الارتقاء بأفكارنا وأدائنا. كانت المباراتان الأخيرتان في غاية التميز حقا، وغير متوقعتين في بعض النواحي. أثبت اللاعبون لي -مرة أخرى- كم كنت مخطئا".

وسيكون المدرب الإسباني حذرا في مواجهة فريق نيوكاسل الذي تألق تحت قيادة المدرب إيدي هاو، وبدأ الموسم بطريقة قوية. وقال غوارديولا "إنهم لاعبون استثنائيون من حيث طريقة لعبهم المباشرة وقوتهم. لديهم تشكيلة قوية. مواجهة نيوكاسل خارج أرضنا تشكل دوما أجواء رائعة".

وبعد مباراة نيوكاسل، سيتوجه سيتي إلى جيرونا في إسبانيا لحضور معسكر تدريبي في منتصف الموسم ومباراة خيرية ودية مع برشلونة، تكريما لحارس مرمى برشلونة السابق خوان كارلوس أونزوي، الذي تم تشخيص حالته على أنها إصابة بالتصلب الجانبي الضموري عام 2020.

وقال غوارديولا إنه يود ارتداء حذائه واللعب، لكنه على الأرجح لن يفعل، وأصر على أنها فرصة جيدة للاعبيه لشحن طاقتهم قبل استئناف دوري أبطال أوروبا.