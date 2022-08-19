عملية تشغيل تجريبية لوسائل النقل استعدادا لكأس العالم 2022

أجرت شركة "مواصلات" عملية تجريبية لأكثر من 1300 حافلة في إطار الاستعدادات لكأس العالم 2022، الذي تستضيفه قطر بعد أقل من 100 يوم.

وأشرفت الشركة على التجربة أمس الخميس، وشملت تسيير الحافلات في 9 مسارات مختلفة بين وسط الدوحة والملاعب التي ستستضيف مباريات كأس العالم بداية من 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وسيتم الاعتماد على الحافلات الكهربائية في مخطط النقل خلال فترة المونديال، وستصبح إرثا دائما بعد انتهاء البطولة، لتصبح وسائل نقل جماعي تعمل بطاقة نظيفة.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة مواصلات، أحمد العبيدي، "كنا خلال السنوات الماضية نستعد لهذا الحدث، إذ جهزنا أكثر من 4 آلاف حافلة وأكثر من 14 ألف سائق لكأس العالم مع أكثر من 300 مسار".

وأشار العبيدي إلى ضمان النقل خلال فترة المونديال سيكون عبر "حل متكامل لا يقتصر على الحافلات فقط، بل يشمل وسائل أخرى مثل المترو، على سبيل المثال. وكل ذلك يصب في وعاء واحد يسمى خطة الرحلة، التي تتيح للمشجع رسم خط سيره من مكان إلى آخر، للاستفادة بشكل كامل من وسائل المواصلات".