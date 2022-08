تحذير من الشرطة لرونالدو بسبب تحطيم هاتف أحد المشجعين

تلقى كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد تحذيرا من الشرطة بعد أن أسقط هاتف صبي يبلغ من العمر 14 عاما أرضا عقب الهزيمة أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم الماضي.

واعتذر اللاعب البالغ من العمر 37 عاما عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمشجع الشاب بعد الحادث الذي وقع في أبريل/نيسان الماضي.

In case anyone still believe United’s laughable claim that “it isn’t clear that Ronaldo’s swipe was intentional”… @ManUtd #EVEMNU #Ronaldo @SkySportsPL @SkySportsNews @SkySports @NBCSportsSoccer @Everton pic.twitter.com/itPLcV4rVB

— Chris Authement (@dominothement) April 9, 2022