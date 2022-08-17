بيع مانشستر يونايتد.. عرض ساخر من إيلون ماسك والملاك يخططون لتنازل جزئي

ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن عائلة غليزر ستفكر في بيع حصة من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك بعد ساعات من تغريدة مثيرة للجدل من الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك أعلن فيها نيته شراء نادي "الشياطين الحمر".

وقالت بلومبيرغ إن عائلة غليزر الأميركية أجرت بعض المناقشات التمهيدية حول إمكانية استقدام مستثمر جديد، لكنها ليست مستعدة بعد للتنازل عن السيطرة على النادي الإنجليزي، والذي قد تقدر قيمته بنحو 6 مليارات دولار أميركي.

واشترت عائلة غليزر مانشستر يونايتد مقابل نحو 955 مليون دولار في عام 2005، وتحتفظ العائلة بملكية أغلبية الأسهم.

وتزايدت مطالب مشجعي يونايتد بتغيير ملكية النادي في السنوات الأخيرة، بعد تراجع أداء النادي وفشله في التتويج بلقب الدوري منذ 2013.

إيلون ماسك ومانشستر يونايتد

وكان الملياردير إيلون ماسك قد كتب عبر حسابه في تويتر "سأشتري مانشستر يونايتد مرحبا بكم"، ما أثار معها تفاعلا واسعا تجاوز نصف مليون إعجاب وأكثر من 95 ألف إعادة تغريدة، بالإضافة إلى آلاف التعليقات وإعادة التغريد.

ولكن ماسك عاد بعد ذلك وقال إنه كان يمزح، وكتب عندما سأله أحد المستخدمين حول مدى جدية شراء النادي الإنجليزي "لا، هذه مزحة مستمرة منذ فترة طويلة في تويتر. لن أشتري أي فريق رياضي".

ولم يبد مشجعو يونايتد إعجابهم بما حدث. وقالت رابطة مشجعي مانشستر يونايتد في المجر "إنها مجرد تغريدة من شخص لا يفكر دوما مرتين قبل كتابة شيء ما".

ويملك ماسك تاريخا من التغريدات غير ذات صلة، ويحاول حاليا التراجع عن صفقة شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار، وهو الأمر الذي دفع الشركة لمقاضاته.

وقالت رابطة مشجعي الفريق في كلكتا "أعاد هذا للأذهان حقيقة أن إيلون وتغريداته مجرد حيل. على الرغم من أنه كان من الرائع لو استثمر حقا واحد على عشرة مما دفعه مقابل تويتر لامتلاك هذا النادي الأسطوري.. قاعدة المشجعين سئمت وتعبت من عائلة غليزر".

تفاعل مع إيلون ماسك

وكان من أبرز المتفاعلين مع تغريدة ماسك، الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان، الذي قال "إيلون أنت لا تريد الذهاب إلى أي مكان بالقرب منهم، وإذا كنت ترغب في شراء فريق كرة قدم، فجرب أرسنال"، وانتقد الصحفي الغاني غافوي داي، تغريدة الملياردير الأميركي وقال "إيلون ماسك يتلاعب بمشاعر جماهير مانشستر يونايتد".

وكتب أحد مشجعي يونايتد "عزيزي إيلون، من فضلك افعل ذلك واجعل أحلام فيرغسون تعود إلى الحياة"، في إشارة إلى الفترة الذهبية للنادي تحت قيادة المدرب السابق أليكس فيرغسون.

واستهل يونايتد الموسم الجديد بشكل كارثي، إذ خسر 2-1 أمام ضيفه برايتون، قبل أن يتلقى هزيمة ثقيلة 4-صفر أمام برنتفورد.

ويعد يونايتد واحدا من أبرز الأندية في العالم، ونال لقب الدوري الإنجليزي 20 مرة بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا 3 مرات.

وشهدت الأعوام الأخيرة احتجاجات من جماهير يونايتد على عائلة غليزر بسبب تراجع أداء الفريق، واكتسبت الاحتجاجات على العائلة الزخم في العام الماضي بعد قرار يونايتد بالمشاركة في مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي انهار بعد أيام من إعلانه.