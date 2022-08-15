"عار على التحكيم".. حملة جماهيرية لمنع حكم من إدارة مباريات تشلسي
أطلقت جماهير نادي تشلسي حملة -عبر مواقع التواصل الاجتماعي- على الحكم أنتوني تايلور الذي أدار مباراة الفريق أمام ضيفه توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ) أمس الأحد.
وشهدت المباراة أحداثا مثيرة حتى دقائقها الأخيرة، بعد تعادل قاتل لتوتنهام في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وطُرد مدربا الفريقين أنطونيو كونتي وتوماس توخيل، عقب اشتباك ومشادة حادة بينهما، بعد إطلاق الحكم أنتوني تايلور صافرة نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2.
من المخطئ؟
كونتي أم توماس توخيل؟#الدوري_الإنكليزي_الممتاز#PremierLeague pic.twitter.com/t3NEefGh1m
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 14, 2022
وكان تايلور أشهر البطاقة الصفراء في وجه المدربين بعد مشادة سابقة في المباراة ذاتها، عندما سجل توتنهام هدف التعادل الأول، وذهب كونتي للاحتفال أمام دكة بدلاء تشلسي ليشتبك مع توخيل في حينها، ثم عادا للاشتباك مرة أخرى بعد نهاية اللقاء، ليشهر الحكم الإنجليزي البطاقة الحمراء لكل منهما.
وفور انتهاء اللقاء بين الفريقين، دشّن مشجعو تشلسي وسم "AnthonyTaylorOut#" على موقع تويتر، وتفاعل معه عدد كبير من عشاق "البلوز" للمطالبة بمنع الحكم تايلور من تحكيم مباريات الفريق اللندني الرسمية من الآن فصاعدا.
وانتقد المشجعون قرارات الحكم تايلور، ورأوا أن هدفي توتنهام سُبقا بخطأين ولم يكن من المفترض احتسابهما.
وقدم جمهور تشلسي عريضة جديدة عبر الإنترنت تطالب بمنع أنتوني تايلور من التحكيم في مباريات فريقهم المقبلة، وحصدت العريضة أكثر من 90 ألف توقيع في أقل من 24 ساعة بعد إطلاقها.
#AnthonyTaylorOut Sign the Petition below 👇🏻https://t.co/O719xarkdA
— King Robert (@iamKingRobert) August 15, 2022
وشارك مغردون عبر الوسم المتداول، مطالبين من باقي عشاق تشلسي التوقيع على العريضة لمنع تايلور من إدارة مباريات الفريق.
واتهم بعض المغردين التحكيم الإنجليزي بالفساد؛ بسبب اللقطات الكثيرة المثيرة للجدل التي تسبب فيها تايلور بمباريات تشلسي التي يديرها بالبريميرليغ.
وقال أحد المشجعين الغاضبين عن تايلور إنه "عار على التحكيم"، في حين طالب آخر بمنع الدوري الإنجليزي تعيين الحكم لإدارة مباريات تشلسي، واصفا ما يحدث بأنه "الفساد في أفضل حالاته".
#AnthonyTaylorOut #AnthonyTaylorOut #AnthonyTaylorOut till the day I die and beyond. pic.twitter.com/5ZrPp5BsYU
— The Dybàldo (@tindyebwaedwin) August 15, 2022
Anthony Taylor is a disgrace to refereeing and the day he'll officiate a Chelsea match without controversy will be the day he'll start growing hair on his bald head. #AnthonyTaylorOut
— Odehyeɛba Kofi (@kofi_odehye) August 15, 2022
The only thing that’s gonna happen is the @FA & @premierleague is going to fine @TTuchelofficial for his comments & still not look at the awful officiating from Anthony Taylor. it’s a joke Corruption at its finest.👏🏻STOP HIM OFFICIATING @ChelseaFC GAMES 👏🏻 #CFC #AnthonyTaylorOut
— Sam CFC⭐️⭐️ (@SamRamsey1995) August 15, 2022
How on earth is Anthony Taylor officiating a game as 4th ref for #BREMUN on Saturday & again appointed as Centre referee for #CHETOT on Sunday? Same as Mike Dean on VAR duties on Saturday & Sunday. Are there not enough better officials available?#AnthonyTaylorOut Romero Best RB
— Elon’s Joey (@JoeyWalters99) August 15, 2022
Thiago Silva is EVERY #Chelsea fan #legend #AnthonyTaylorOut #CORRUPTION #CHETOT #baldfraud #Tuchel pic.twitter.com/S6Feng8Hlj
— Blue1221 (@cl2chelsea) August 15, 2022