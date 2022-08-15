كرة قدم|عراق

بعد فترة قصيرة من تعافيه.. العراقي ميمي يصاب بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية

مهند علي
مهند علي (يمين) قد يغيب فترة تصل إلى 9 أشهر (مواقع التواصل الاجتماعي)
15/8/2022-|آخر تحديث: 15/8/202206:13 PM (مكة المكرمة)

أعلن نادي السيلية القطري اليوم الاثنين أن لاعبه الدولي العراقي مهند علي (ميمي) سيخضع لجراحة الأسبوع المقبل وسيغيب فترة قد تصل إلى 9 أشهر بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة للمرة الثانية.

وقال النادي في بيان "تعرب إدارة نادي السيلية عن بالغ أسفها وخسارتها الكبيرة لإصابة الدولي العراقي مهند علي مهاجم الفريق الأول. تم إبلاغنا بأن اللاعب تعرض لقطع في الرباط الصليبي ويحتاج جراحة في مستشفى سبيتار الأسبوع القادم".

وأضاف "إنها الإصابة السابقة نفسها التي تعرض لها اللاعب الموسم الماضي وأجرى الجراحة وقتها في النمسا".

وكشف السيلية عن أن اللاعب سيغيب فترة تتراوح بين 7 و9 أشهر في "خسارة كبيرة للنادي".

وأصيب ميمي في الدقائق الأولى من مباراة فريقه أمام الشمال في العاشر من أغسطس/آب الحالي، وهي ثاني مباراة له فقط بعد عودته من إصابته الأولى في الرباط الصليبي التي أبعدته عن الملاعب معظم فترات الموسم الماضي.

وسجل اللاعب (22 عاما) 17 هدفا في 38 مباراة مع المنتخب العراقي، ويعد أحد أبرز اللاعبين الموهوبين في كرة القدم العراقية رغم أن تجربته على مستوى الأندية لم تكن في مستوى آمال وتطلعات الجماهير العراقية.

ولعب ميمي لعدد من الأندية خلال السنوات الماضية، من بينها القوة الجوية والشرطة في العراق، والدحيل والسيلية في قطر، إضافة إلى تجربتين مع بورتيمونينسي البرتغالي وأريس سالونيكا اليوناني.

المصدر : الجزيرة + وكالات