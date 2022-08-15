سجل البديل ديفيد ألابا هدفا من ركلة حرة مباشرة وقاد ريال مدريد للتغلب على المضيف ألميريا 2-1 في بداية مشوار الفريقين بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وأهدر ريال مدريد -الذي يدافع عن لقبه في الدوري الإسباني- الكثير من الفرص أمام ألميريا الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء، في ظل تألق واضح لحارس النادي الأندلسي فيرناندو مارتينيز.

وحقق ألميريا التقدم مبكرا بفضل مهاجمه البلجيكي لارجي رامازاني، الذي استغل الأخطاء الدفاعية لريال مدريد لتسجيل الهدف الأول في الدقيقة السادسة من المباراة.

لوحة تكتيكية تنتهي بالشباك ألميريا يصعق ريال مدريد بهدف مبكر #الدوري_الاسباني #ريال_مدريد_الميريا pic.twitter.com/oME4cSLHk4 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 14, 2022

ولم يستطع النادي الملكي إدراك التعادل خلال الشوط الأول رغم المحاولات المتكررة من نجوم الفريق وفي مقدمتهم الفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

وانتظر عشاق ريال مدريد إلى غاية الدقيقة 61 لمشاهدة هدف التعادل الذي جاء عبر الإسباني لوكاس فاسكيز.

وبعد لحظات من دخوله بديلا في الدقيقة 74، أحرز المدافع النمساوي ديفيد ألابا هدف الفوز من ركلة حرة مباشرة سكنت شباك الحارس المتألق مارتينيز.

وأحرز ريال مدريد أول 3 نقاط له مع افتتاح مشواره نحو الدفاع عن اللقب الذي توج به في الموسم الماضي، فيما فشل ألميريا في تحقيق الفوز في أول مباراة له بالليغا بعد صعوده من الدرجة الثانية.