عاد اللاعب الفرنسي لنادي ريال بيتيس نبيل فقير للحديث عن ظروف اختياره لتمثيل المنتخب الفرنسي بدلا من منتخب الجزائر، وقال إن فشل انتقاله إلى نادي ليفربول كان لأسباب بعيدة عما أشيع حينها بشأن إصابة في الركبة.

وكان فقير قريبا من الانضمام لمنتخب الجزائر في فترة المدرب السابق كريستيان غوركوف، قبل أن يقرر الالتحاق بمنتخب فرنسا الذي توّج معه بكأس العالم 2018 في روسيا. وعن تلك الفترة، قال اللاعب البالغ من العمر 29 عاما لصحيفة الغارديان (The Guardian) البريطانية "كان ذلك صعبا جدا بالنسبة لي. وصل والدي إلى فرنسا قبل عام من ولادتي، أمي جزائرية لكنها كانت في فرنسا قبل فترة أطول. كنت أزور الجزائر في كل عام تقريبا. أشعر بكوني فرنسيا وجزائريا".

Il y a 5 ans jour pour jour, @NabilFekir disputait son 1er match en Bleu face au Brésil ! 🇫🇷🙌 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/XYgLLhbWyo — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 26, 2020

وتابع اللاعب الذي لفت الأنظار وتألق في صفوف ليون الفرنسي قبل المشاركة لأول مرة مع المنتخب الفرنسي عام 2015: "بعض الناس لا يفهمون أنه يمكنك الحصول على جنسية مزدوجة، ويمكن أن تحب بلدين في وقت واحد. كان الأمر صعبا بالنسبة لي، وكنت صغيرا. الكثير من الناس يقولون فرنسا، والكثير يقولون الجزائر. في النهاية اخترت فرنسا، لكن تلك كانت لحظات صعبة للغاية. هكذا الحياة وأنا لست نادما على أي شيء فعلته".

وأشار إلى أن أول شخص أبلغه بقراره لتمثيل منتخب فرنسا كان والده، وأضاف "لم يكن يريد ذلك. هذا أمر عادي وأنا أفهم ذلك تماما. عائلته كلها هناك، لقد نشأ هناك وحياته كلها هناك. لقد آلمه الأمر قليلا عندما اخترت فرنسا، لكن هذه هي الحياة هناك قرارات، وكان ذلك قراري وأنا أتحمل المسؤولية".

وعبّر اللاعب الذي سجل هدفين في 25 مباراة مع منتخب فرنسا عن إيمانه بالقدر، وقال "الإيمان مهم بالنسبة لي: كل شيء بيد الله، فلا داعي للقلق". وأحال إلى ذلك فشل انتقاله لنادي ليفربول في صيف 2018، وقيل حينها إنه فشل في اجتياز الاختبار الطبي بسبب مشاكل في الركبة، لكنه ينفي ذلك كما ينفي اتهامات وكيل أعماله السابق جان بيير بيرنيز بانهيار المفاوضات مع ليفربول بسبب تدخل عائلته.

وقال فقير "كانت لدي مشكلة مع وكيل أعمالي، هذا كل شيء. لم تكن الأمور واضحة بيني وبينه. لا أريد الخوض في التفاصيل، ولكن كانت مشكلة مع وكيل أعمالي، ولا تربطني به علاقة الآن".

Bon anniversaire à @NabilFekir qui fête ses 26 ans ! 🎉🎁 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/sjpbqGX27p — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 18, 2019

وأضاف "أنا أؤمن بالقدر، كما تعلم إذا لم أوقع لليفربول فذلك لأن بيتيس كان ينتظرني. إنها مدينة جميلة بروح عربية. إنها الحياة. أنا لست نادما على أي شيء. لا أفكر في المستقبل كثيرا. أنا أعيش كل يوم فقط وأحاول الاستمتاع به واللعب".

والتحق نبيل فقير بنادي ريال بيتيس الإسباني في صيف 2019 قادما من ليون الفرنسي، وسجل لاعب الوسط الهجومي 22 هدفا في 118 مباراة مع النادي الأندلسي.