اشتبك توماس توخيل مدرب تشلسي مع نظيره أنطونيو كونتي مدرب توتنهام، في ختام "ديربي" العاصمة لندن في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهت المباراة بالتعادل 2-2، وعقب صفارة نهاية المباراة ظهر المدربان في "مصافحة عضلية"، جذب فيها توخيل نظيره الإيطالي وبدا أنه يوبخه على عدم النظر إليه عند مصافحته.

وتبادل كونتي وتوخيل تعليقات حادة قبل أن يتدخل لاعبون وأعضاء من الفريقين للتفريق بينهما ومحاولة تهدئة الأجواء.

واشتبك المدربان في مرة أولى عقب هدف التعادل 1-1 لتوتنهام، حين احتفل كونتي بالهدف أمام توخيل ومقاعد بدلاء نادي تشلسي، وتلقى المدربان بطاقة صفراء عقب تلك اللقطة، ثم حصلا على البطاقة الحمراء عقب اشتباكهما بعد نهاية المباراة.

This rivalry for 3rd place between two hot headed managers is too fun. Chelsea vs Tottenham. Conte vs Tuchel pic.twitter.com/z3J6z7PTIr — richhomiegarch (@richhomiegarch) August 14, 2022

وكان المدافع كاليدو كوليبالي سجل هدف تشلسي الأول بعد 19 دقيقة، لكن بيير إميل هويبرغ أدرك التعادل بتسديدة قوية في الدقيقة 68.

وبعد 9 دقائق أعاد المدافع الأيمن ريس جيمس التقدم لأصحاب الأرض، قبل أن يتعادل هاري كين بضربة رأس عقب ركلة ركنية في الدقيقة

السادسة من الوقت بدل الضائع.

ورفع تشلسي رصيده إلى 4 نقاط، حيث فاز في الجولة الأولى على إيفرتون بهدف نظيف، فيما رفع توتنهام رصيده إلى 4 نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على ساوثهامبتون 4-1.