اشتبك توماس توخيل مدرب تشلسي مع نظيره أنطونيو كونتي مدرب توتنهام، في ختام "ديربي" العاصمة لندن في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهت المباراة بالتعادل 2-2، وعقب صفارة نهاية المباراة ظهر المدربان في "مصافحة عضلية"، جذب فيها توخيل نظيره الإيطالي وبدا أنه يوبخه على عدم النظر إليه عند مصافحته.

وتبادل كونتي وتوخيل تعليقات حادة قبل أن يتدخل لاعبون وأعضاء من الفريقين للتفريق بينهما ومحاولة تهدئة الأجواء.

واشتبك المدربان في مرة أولى عقب هدف التعادل 1-1 لتوتنهام، حين احتفل كونتي بالهدف أمام توخيل ومقاعد بدلاء نادي تشلسي، وتلقى المدربان بطاقة صفراء عقب تلك اللقطة، ثم حصلا على البطاقة الحمراء عقب اشتباكهما بعد نهاية المباراة.

This rivalry for 3rd place between two hot headed managers is too fun. Chelsea vs Tottenham. Conte vs Tuchel pic.twitter.com/z3J6z7PTIr

— richhomiegarch (@richhomiegarch) August 14, 2022