سقط برشلونة في فخ التعادل السلبي على ملعبه "كامب نو" أمام رايو فايكانو في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن المرحلة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأهدر برشلونة نقطتين في بداية مشواره بالدوري رغم تعزيز صفوف الفريق بعدد من النجوم على رأسهم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ونجاح النادي في التغلب على مشكلة قيد اللاعبين الجدد رغم الأزمة المالية التي يعاني منها والتي شكلت عقبات فيما يتعلق بالميزانية وسقف الرواتب.

رايو فاليكانو كاد أن يخطف التقدم على برشلونة في ميدانه ورغم كتيبته المعززة بالانتدابات الجديدة #الدوري_الإسباني #beINLiga #LaLigaSantander pic.twitter.com/0C2JHT4NBS — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 13, 2022

ودفع تشافي المدير الفني لبرشلونة بالوافدين الجدد أندرياس كريستنسن ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي ضمن التشكيل الأساسي، كما كان فرانك كيسي ضمن البدلاء وشارك اعتبارا من الدقيقة 72.

وأسكن كل من ليفاندوفسكي وفرانك كيسي الكرة في شباك رايو فايكانو لكنها لم تحتسب هدفا في المرتين بداعي التسلل، كما حرم التسلل فريق فايكانو من هدف في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

وفي مباراتين أخريين السبت بالمرحلة الأولى، تغلب فياريال على بلد الوليد 3-صفر، وتعادل سيلتا فيغو مع إسبانيول 2-2.