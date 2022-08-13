قبل أسبوع من مواجهة ليفربول.. مانشستر يونايتد ينهار برباعية ويتذيل ترتيب الدوري الإنجليزي

فجّر نادي برينتفورد مفاجأة كبيرة وتفوّق على مانشستر يونايتد برباعية كاملة في المرحلة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز، وهي النتيجة التي دفعت يونايتد إلى مؤخرة ترتيب المسابقة.

وواصل مانشستر يونايتد انهياره مع بداية الموسم الجديد للبريميرليغ، وتلقى خسارته الثانية بعد هزيمته على ملعبه الأسبوع الماضي أمام ضيفه برايتون 2-1.

وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حضوره في التشكيلة الأساسية بعد دخوله بديلا في المباراة السابقة، ولكن ذلك لم يكن كافيا لتحسين أداء مانشستر يونايتد، الذي يواجه فترة صعبة مع مدربه الجديد إريك تن هاغ، الذي تولى قيادة الفريق في هذا الموسم.

وتقدم برينتفورد عن طريق جوش دا سيلفا في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف ماتياس يانسن الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 30 سجل بن مي الهدف الثالث للفريق المضيف، ثم سجل زميله برايان مبيمو الهدف الرابع في الدقيقة 35.

ووصل برينتفورد للنقطة الرابعة ليحتل المركز الثالث، في انتظار باقي نتائج مباريات المرحلة الثانية، في حين يتذيل مانشستر يونايتد ترتيب المسابقة من دون رصيد من النقاط.

وسيكون اليونايتد أمام اختبار صعب في الأسبوع المقبل حين يستضيف ليفربول على ملعب أولد ترافورد، في مباراة قد تشهد احتجاجات لجماهير "الشياطين الحمر" التي تطالب برحيل إدارة الفريق بسبب النتائج المخيبة للنادي في السنوات الماضية.