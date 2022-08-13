فوز كبير لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي وغابرييل جيسوس يتألق مع أرسنال

حقق مانشستر سيتي الانتصار الثاني له في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة لقدم (بريميرليغ)، بالتغلب على ضيفه بورنموث 4- صفر اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الثانية من المسابقة، التي شهدت أيضا تألق البرازيلي غابريل جيسوس مع أرسنال.

وافتتح إلكاي غوندوغان التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 19، ثم أضاف كيفن دي بروين وفيل فودين الهدفين الثاني والثالث للفريق في الدقيقتين 31 و37.

وفي الدقيقة 79، جاء الهدف الرابع لمانشستر سيتي، وسجله جيفرسون ليرما لاعب بورنموث بالخطأ في مرمى فريقه.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بذلك إلى 6 نقاط متصدرا الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف أمام أرسنال، إذ تغلب السيتي على ويستهام 2-صفر في مباراته الأولى، في حين تجمد رصيد بورنموث عند 3 نقاط كان حصدها بالفوز في المرحلة الأولى أمام أستون فيلا 2-صفر.

وفي مباراة أخرى حافلة بالأهداف، سجل جيسوس هدفين وصنع هدفين آخرين في الفوز الكبير لأرسنال على ضيفه ليستر سيتي 4-2.

وهز جيسوس، المنضم من مانشستر سيتي هذا الصيف، الشباك في الدقيقتين 23 و35، قبل أن يصنع هدفين لزميله غرانيت تشاكا وغابرييل مارتينيلي في الشوط الثاني.

وسجل وليام صليبا مدافع أرسنال بطريق الخطأ في مرماه الهدف الأول لفريق ليستر في الدقيقة 53، وأضاف جيمس ماديسون هدفا بتسديدة أرضية قوية من زاوية ضيقة.

من جانب آخر، تغلب أستون فيلا على إيفرتون 2-1، في حين تعادل ليدز يونايتد مع ساوثهامبتون 2-2، وانتهى كل من لقاء ولفرهامبتون مع فولهام ومباراة برايتون مع نيوكاسل بالتعادل السلبي.