غاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن قائمة من 30 لاعبا مرشحا لجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" (France Football) سنويا لأفضل لاعب في العالم.

ويعدّ غياب ميسي حدثا تاريخيا، فلم يسبق للنجم الأرجنتيني -الذي يعتبر الأكثر تتويجا بالجائزة في 7 مناسبات آخرها في العام الماضي- أن غاب عن قائمة المرشحين منذ 2006. وكان ضمن قائمة الثلاثة الأوائل بشكل مستمر منذ 2007 باستثناء نسخة 2018.

وخرج ميسي (35 عاما) من قائمة المرشحين بسبب تراجع مستواه في عامه الأول مع باريس سان جيرمان، حيث سجل 11 هدفا فقط في جميع المسابقات، وفشل في مساعدة الفريق على تجاوز الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال.

Here are the nominees for the 2022 Ballon d’Or! ✨#ballondor pic.twitter.com/eodgwNzBwt

