كرة قدم

ليونيل ميسي خارج قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

ميسي غاب عن قائمة المرشحين لأول مرة من 2006 (الفرنسية)
12/8/2022

غاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن قائمة من 30 لاعبا مرشحا لجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" (France Football) سنويا لأفضل لاعب في العالم.

ويعدّ غياب ميسي حدثا تاريخيا، فلم يسبق للنجم الأرجنتيني -الذي يعتبر الأكثر تتويجا بالجائزة في 7 مناسبات آخرها في العام الماضي- أن غاب عن قائمة المرشحين منذ 2006. وكان ضمن قائمة الثلاثة الأوائل بشكل مستمر منذ 2007 باستثناء نسخة 2018.

وخرج ميسي (35 عاما) من قائمة المرشحين بسبب تراجع مستواه في عامه الأول مع باريس سان جيرمان، حيث سجل 11 هدفا فقط في جميع المسابقات، وفشل في مساعدة الفريق على تجاوز الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال.

وشهدت القائمة أيضا غياب نيمار النجم البرازيلي وزميل ميسي في باريس سان جيرمان، في حين يوجد النجمان العربيان محمد صلاح ورياض محرز إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المتوج بالجائزة 5 مرات.

ومن المقرر أن يتم منح الجائزة يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ويبدو النجم الفرنسي لريال مدريد كريم بنزيمة أكبر المرشحين للفوز بالجائزة للمرة الأولى في تاريخه.

وتوج بنزيمة بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي مع ريال مدريد، وكان هداف الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، وأحرز 44 هدفا في 46 مباراة مع فريقه في الموسم الماضي.

وتم تعديل نظام الجائزة بداية من الموسم الحالي، وأصبحت تخص أداء اللاعبين خلال الموسم الرياضي بدلا من العام الميلادي الذي كان معتمدا سابقا.

المصدر : الجزيرة + وكالات