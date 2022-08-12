غاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن قائمة من 30 لاعبا مرشحا لجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" (France Football) سنويا لأفضل لاعب في العالم.

ويعدّ غياب ميسي حدثا تاريخيا، فلم يسبق للنجم الأرجنتيني -الذي يعتبر الأكثر تتويجا بالجائزة في 7 مناسبات آخرها في العام الماضي- أن غاب عن قائمة المرشحين منذ 2006. وكان ضمن قائمة الثلاثة الأوائل بشكل مستمر منذ 2007 باستثناء نسخة 2018.

وخرج ميسي (35 عاما) من قائمة المرشحين بسبب تراجع مستواه في عامه الأول مع باريس سان جيرمان، حيث سجل 11 هدفا فقط في جميع المسابقات، وفشل في مساعدة الفريق على تجاوز الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال.

Here are the nominees for the 2022 Ballon d’Or! ✨#ballondor pic.twitter.com/eodgwNzBwt — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) August 12, 2022

وشهدت القائمة أيضا غياب نيمار النجم البرازيلي وزميل ميسي في باريس سان جيرمان، في حين يوجد النجمان العربيان محمد صلاح ورياض محرز إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المتوج بالجائزة 5 مرات.

ومن المقرر أن يتم منح الجائزة يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ويبدو النجم الفرنسي لريال مدريد كريم بنزيمة أكبر المرشحين للفوز بالجائزة للمرة الأولى في تاريخه.

وتوج بنزيمة بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي مع ريال مدريد، وكان هداف الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، وأحرز 44 هدفا في 46 مباراة مع فريقه في الموسم الماضي.

وتم تعديل نظام الجائزة بداية من الموسم الحالي، وأصبحت تخص أداء اللاعبين خلال الموسم الرياضي بدلا من العام الميلادي الذي كان معتمدا سابقا.