"اضربهم حيث يؤلمهم ذلك أكثر".. جماهير مانشستر يونايتد تقاطع مباراة ليفربول وتثور على إدارة النادي

أطلقت جماهير نادي مانشستر يونايتد حملة إلكترونية تدعو مشجعي الفريق لعدم الحضور إلى ملعب "أولد ترافورد" لمشاهدة المباراة المرتقبة للنادي أمام ليفربول يوم 22 أغسطس/آب الحالي، في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاءت الحملة بعد هزيمة مفاجئة مني بها مانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي على ملعبه في مباراته الافتتاحية أمام ضيفه برايتون بنتيجة 2-صفر، لحساب الموسم الجديد في البريميرليغ.

وشارك أحد مشجعي مانشستر يونايتد على حسابه بموقع تويتر، أمس الثلاثاء، تغريدة لاقت تفاعلا واسعا بالآلاف، طالب فيها جماهير الفريق بالمشاركة تحت وسم "EmptyOldTrafford#" بكثافة للامتناع عن حضور المباراة، بسبب أداء الفريق والمشاكل المتراكمة مع ملّاك النادي عائلة "غلايزر".

It has to happen. #EmptyOldTrafford pic.twitter.com/sIEK6EBTE3

وعبّر المشجع عن غضبه من ملّاك النادي، وقال "نحن نتعرض للسخرية والضحك، لأنهم يعلمون أنه بمجرد مغادرة تلك الطفيليات، تبدأ اللعبة مرة أخرى".

وقال الكاتب البريطاني كريس وراي "أحب مان يونايتد، لكنه ما دام تحت إدارة عائلة غلايزر، فإنه لا يحظى بفرصة. نعم قم بتشغيله كمشروع تجاري، لكنه لا يحتاج إلى أولئك الذين يسرقون المليارات. لم يستثمروا فلسا واحدا، فقط أخذوا"، مشيرا إلى حاجة مشجعي يونايتد لتفعيل الوسم أكثر حتى ينجحوا في إخراج العائلة الأميركية.

I love @ManUtd , but while the Glazers are running it, it doesn't stand a chance. Yes, run it as a business, but it doesn't need those pilfering twats taking billions. They haven't invested a single penny, only taken. #EmptyOldTrafford needs to work and drive them out.

وطالب مشجع آخر للشياطين الحمر جماهير النادي بتنويع وسائل الضغط على الإدارة وملاك النادي، قائلا "عزيزي عاشق مانشستر يونايتد، قم بإلغاء تثبيت تطبيق الفريق، إلغاء المتابعة على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، ومقاطعة كل الرعاة، ولا تشتر بضائعهم الرسمية، وشارك الوسم؛ اضربهم حيث يؤلمهم ذلك أكثر".

Dear #MUFC fans:

• Uninstall the Man United App.

• Unfollow on all social media.

• Boycott all their sponsors.

• Don't buy their official merchandise.

• #EmptyOldTrafford from the next home game onwards.

Hit them where it hurts the most.#GlazersOut #GlazersSellManUtd pic.twitter.com/0D9p4VKU4I

— διℜu (@SiruReddy_) August 9, 2022