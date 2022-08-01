قال النجم البرازيلي نيمار إن زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي ليس مطالبا بإثبات شيء لمنتقديه، مع دخول ميسي ثاني موسم مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وغاب ميسي عن مستواه المعهود خلال موسمه الأول مع سان جيرمان حيث سجل 11 هدفا خلال 34 مباراة علما بأنه سجل 38 هدفا لبرشلونة الإسباني في الموسم السابق.

لكن ميسي صنع 14 هدفا، منها 10 أهداف خلال عام 2022، ولم يتفوق عليه في ذلك بمسابقات الدوري الخمس الكبرى سوى عثمان ديمبلي الذي صنع 11 هدفا لبرشلونة خلال 2022.

وقدم ميسي أداء قويا في أولى مباريات سان جيرمان في موسم 2022-2023 مساء أمس الأحد وافتتح التسجيل للفريق في المباراة التي انتهت بالفوز على نانت 4- صفر في كأس السوبر الفرنسي.

ولدى سؤاله عما إذا كان الأداء الذي قدمه ميسي بمثابة مؤشر لميسي جديد مع سان جيرمان، دافع نيمار عن زميله، وقال "لا أعتقد أن الأمر كذلك. وأرى أن الناس تتحدث كثيرا. وهم لا يعرفون ما يحدث كل يوم، وما يحدث في الداخل".

وأضاف "ليونيل هو ليونيل. لا يزال ليونيل ميسي، وهذا لا يتغير. هو يواصل إحداث الفارق. ويتأقلم. بالطبع نأمل أن تسير الأمور على ما يرام بالنسبة لنا نحن الثلاثة، أنا وليونيل وكيليان (مبابي). فإذا كنا على ما يرام، أثق في أن هذا أمر جيد بالنسبة للفريق".

وسجل نيمار هدفين في مباراة أمس، كما سجل سيرجيو راموس الهدف الآخر للفريق، ليتوج سان جيرمان بجدارة بأول لقب له تحت قيادة مدربه الجديد كريستوف غالتييه.

وأحرز سان جيرمان لقب كأس السوبر الفرنسي للمرة الـ11 في تاريخه، منها 9 مرات خلال آخر 10 نسخ.