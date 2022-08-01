أكبر ملاعب كأس العالم في قطر يستضيف كأس "سوبر لوسيل" بين بطلي مصر والسعودية

يستضيف ملعب لوسيل، أكبر الملاعب الثمانية التي ستستضيف كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، مباراة كأس "سوبر لوسيل" بين بطلي الدوري المصري والسعودي في التاسع من الشهر المقبل.

وأعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية الأساسية لاستضافة كأس العالم، اليوم الاثنين، أن المباراة سيعقبها حفل غنائي.

وقال حسن الذاودي الأمين العام للجنة "تمثل هذه المناسبة المحطة الأخيرة في مسيرتنا نحو انطلاق منافسات كأس العالم في 21 نوفمبر/تشرين الثاني القادم. يعدّ هذا الصرح الرياضي الرائع درة ملاعب كأس العالم حيث سيشكل محور اهتمام العالم ومحط أنظاره عندما يستضيف نهائي البطولة في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل".

ويتسع الملعب المصمم وفق أحدث المعايير العالمية، الذي يقع على بُعد 15 كيلومترا شمال العاصمة الدوحة، لأكثر من 80 ألف متفرج.

https://mobile.twitter.com/roadto2022/status/1548406738683977735

ومن المقرر الإعلان لاحقا عن تفاصيل تذاكر المباراة التي يستضيفها ملعب لوسيل بين الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين، وبطل الدوري المصري الممتاز الذي من المرجح أن يكون الزمالك أو بيراميدز.

ويتصدر الزمالك المسابقة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز قبل 6 مباريات على نهاية البطولة. ‭ ‬