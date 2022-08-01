سيدات إنجلترا حققن ثاني إنجاز بتاريخ الكرة الإنجليزية ولكن.. مكافأة الفوز بأمم أوروبا تعادل راتب رونالدو في يوم واحد

رغم أن فوز منتخب إنجلترا بكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم للسيدات يعد التتويج الأول بلقب كبير لإنجلترا منذ عام 1966، فإن اللاعبات سيحصلن على مكافأة تعادل ما يتقاضاه كريستيانو رونالدو في يوم واحد فقط بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأضافت سيدات إنجلترا أمس الأحد الإنجاز الثاني في تاريخ الكرة الإنجليزية التي تعيش سنوات عجاف منذ الفوز بكأس العالم عام 1966 بفوز تاريخي على المنافس ذاته 4-2 وعلى ملعب ويمبلي أيضا.

وتبلغ قيمة مكافأة الفوز ببطولة أوروبا التي حددها الاتحاد الإنجليزي 55 ألف جنيه إسترليني (67.4 ألف دولار) لكل لاعبة، ورغم أنه ليس مبلغا صغيرا، فإنه يمثل جزءا صغيرا فقط من أجر كثير من النجوم المحترفين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومنهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد.

ويبلغ الراتب الأسبوعي للفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات 385 ألف جنيه إسترليني (372 ألف دولار)، أي أنه يحصل على 55 ألف جنيه إسترليني في اليوم الواحد، وهي نفس قيمة مكافأة اللاعبة المتوجة ببطولة أوروبا بالمنتخب الإنجليزي.

كما أن مكافأة منتخب السيدات صغيرة للغاية مقارنة بما كان سيحصل عليه منتخب إنجلترا للرجال إذا فاز في نهائي العام الماضي ضد إيطاليا في ويمبلي، حيث كان نصيب كل لاعب 460 ألف جنيه إسترليني (564 ألف دولار) إذا فازوا في نهائي العام الماضي ضد إيطاليا في ويمبلي، لكن بذهاب اللقب لإيطاليا حصل كل لاعب على 300 ألف جنيه إسترليني (368 ألف دولار) نظير الحصول على المركز الثاني.

ولا يختلف الحال بالنسبة لباقي منتخبات السيدات لكرة القدم في أوروبا، حيث كانت كل لاعبة بمنتخب ألمانيا ستحصل على 60 ألف يورو في حال الفوز على إنجلترا والتتويج بلقب البطولة، مقابل 400 ألف يورو لكل لاعب بمنتخب الرجال إذا أحرز لقب كأس العالم 2022 في قطر.

وهو ما استدعى قول المستشار الألماني أولاف شولتس على هامش حضوره نهائي بطولة أوروبا للاعبات منتخب بلاده، إنه سيلتقي أوليفر بيرهوف مدير الاتحاد الألماني للعبة للنقاش حول المساواة في أجور اللاعبات.

وخسرت ألمانيا صاحبة الرقم القياسي في التتويج ببطولة أوروبا، 2-1 أمام إنجلترا في نهائي مثير امتد لشوطين إضافيين أمس الأحد.