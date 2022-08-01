الأهلي المصري مادة تدرس في إسبانيا.. لا ليغا يشكر "نادي القرن في أفريقيا"

شكر الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا" (La Liga) نادي الأهلي المصري على "مادة النادي الأهلي"، التي تم تدريسها في جامعة "لا ليغا" خلال الأيام الماضية في إسبانيا، في تغريدة لاقت تفاعلا واسعا من عشاق الأهلي.

وقال حساب "لا ليغا" الناطق بالعربية على موقع تويتر اليوم الاثنين، "مادة رائعة ودسمة أفادت طلابنا، شكرا النادي الأهلي نادي القرن في أفريقيا، شكرا محمد سراج الدين محاضرنا الموهوب، ونتطلع لرؤيتكم مرة أخرى في برنامج ماجستير الدورة المقبلة".

مادة رائعة ودسمة أفادت طلابنا شكراً النادي الأهلي نادي القرن في أفريقيا شكراً محمد سراج الدين محاضرنا الموهوب نتطلع لرؤيتكم ثانياً في برنامج ماچيستير الدورة المقبلة 👏🇪🇬🇪🇸#LaLiga — LaLiga (@LaLigaArab) August 1, 2022

وكان الأهلي قد أعلن، في بيان سابق نشره على حسابه الرسمي بموقع تويتر يوم الجمعة الماضي، أن جامعة لا ليغا درّست مادة الأهلي تحت عنوان "نادي القرن في أفريقيا والأنجح في الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن العنوان اختارته الجامعة لتدريس المادة.

🔴| تدريس "مادة النادي الأهلي" في مناهج الجامعات الأوروبية 🏫 تحت عنوان "نادي القرن في إفريقيا والأنجح في الشرق الأوسط" 🌍🔝🦅 pic.twitter.com/itm11rWH72 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 29, 2022

وأوضح الأهلي أن عضو مجلس إدارة الفريق محمد سراج الدين كان موجودا خلال الأيام الماضية في إسبانيا للمشاركة في ماجستير الإدارة الرياضية بمقر لا ليغا بمدريد، والذي شارك فيه كبار المتخصصين في صناعة الرياضة على المستوى العالمي و"محاضرون من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) والدوري الإنجليزي والإيطالي والأمسركي للمحترفين لكرة القدم".

وتفاعل ناشطون مع تغريدة الأهلي، ورد الدوري الإسباني عليها، إذ عبّر عدد كبير من مشجعي الفريق المصري عن فخرهم بالنادي وما يقدمه للكرة الأفريقية والعربية.

وكتب أحد المشجعين "الأهلي فخر مصر وأفريقيا والعرب"، في حين علّقت مغردة أخرى "الأهلي العظيم، النادي الذي يشرف مصر".

وعلى النقيض، سخرت بعض الجماهير -من مشجعي نادي الزمالك- من حديث غريمه التقليدي الأهلي عن مادة خاصة به تدرس في الجامعات الأوروبية، إذ كتبت إحدى المغردات "سأموت من الضحك، يضحكون على جمهورهم بأي كلام حتى ينسونهم الإخفاق الذي هم فيه، مثلما ضحكوا عليهم وقالوا إنهم يصنعون ناديا أوروبيا".

الأهلى فخر مصر و افريقيا و العرب ❤️❤️❤️ https://t.co/6xEyiANdzJ — م.أشرف الخولى 🇪🇬🇪🇬🇪🇬 (@eagle77_red) August 1, 2022

الأهلي العظيم النادي اللى مشرف مصر 🇪🇬🦅 https://t.co/QxkSLUAFhT — الأهلى وبسHanenYasen (@HanenYasen) August 1, 2022

لما تكون بتتحارب من القارة بتاعتك و بتتحارب جوا بلدك وينصفك أسمك و تاريخك وتتكرم من اتحاد من افضل اتحادات العالم يبقى #الاهلي_فوق_الجميع https://t.co/qna0EHjpeh — Mohamed khairy (@_MohamedKhairy) August 1, 2022

تعلمو ياسادة نقدر خارج بلدنا وفى بلدنا متهمون ….. https://t.co/XgNFoaonn8 — Mohamed Takrony (@MohamedTakrony7) August 1, 2022

الله وكيل انا هموت من الضحك 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 بينيموا جمهورهم باى كلام عشان ينسوهم الضحك والاخفاق اللى هما فيه زى ما ضحكوا عليهم وقالوا إنهم بيعملوا نادى اوروبى😂😂😂😂😂😂😂😂😂

نادى الضحك والضحكاويه والضحك الأوروبي 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 https://t.co/IexcqD8OqC — ســـــ😘ــــندريلا 1️⃣ 🇦🇹🏹🇪🇬 (@sindrela911) July 29, 2022