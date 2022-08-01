كرة قدم

الأهلي المصري مادة تدرس في إسبانيا.. لا ليغا يشكر "نادي القرن في أفريقيا"

Al Ahly vs Zamalek - Egypt Cup 2022 Final
فريق الأهلي المصري (الأناضول)
1/8/2022

شكر الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا" (La Liga) نادي الأهلي المصري على "مادة النادي الأهلي"، التي تم تدريسها في جامعة "لا ليغا" خلال الأيام الماضية في إسبانيا، في تغريدة لاقت تفاعلا واسعا من عشاق الأهلي.

وقال حساب "لا ليغا" الناطق بالعربية على موقع تويتر اليوم الاثنين، "مادة رائعة ودسمة أفادت طلابنا، شكرا النادي الأهلي نادي القرن في أفريقيا، شكرا محمد سراج الدين محاضرنا الموهوب، ونتطلع لرؤيتكم مرة أخرى في برنامج ماجستير الدورة المقبلة".

وكان الأهلي قد أعلن، في بيان سابق نشره على حسابه الرسمي بموقع تويتر يوم الجمعة الماضي، أن جامعة لا ليغا درّست مادة الأهلي تحت عنوان "نادي القرن في أفريقيا والأنجح في الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن العنوان اختارته الجامعة لتدريس المادة.

وأوضح الأهلي أن عضو مجلس إدارة الفريق محمد سراج الدين كان موجودا خلال الأيام الماضية في إسبانيا للمشاركة في ماجستير الإدارة الرياضية بمقر لا ليغا بمدريد، والذي شارك فيه كبار المتخصصين في صناعة الرياضة على المستوى العالمي و"محاضرون من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) والدوري الإنجليزي والإيطالي والأمسركي للمحترفين لكرة القدم".

وتفاعل ناشطون مع تغريدة الأهلي، ورد الدوري الإسباني عليها، إذ عبّر عدد كبير من مشجعي الفريق المصري عن فخرهم بالنادي وما يقدمه للكرة الأفريقية والعربية.

وكتب أحد المشجعين "الأهلي فخر مصر وأفريقيا والعرب"، في حين علّقت مغردة أخرى "الأهلي العظيم، النادي الذي يشرف مصر".

وعلى النقيض، سخرت بعض الجماهير -من مشجعي نادي الزمالك- من حديث غريمه التقليدي الأهلي عن مادة خاصة به تدرس في الجامعات الأوروبية، إذ كتبت إحدى المغردات "سأموت من الضحك، يضحكون على جمهورهم بأي كلام حتى ينسونهم الإخفاق الذي هم فيه، مثلما ضحكوا عليهم وقالوا إنهم يصنعون ناديا أوروبيا".

المصدر : وكالة سند